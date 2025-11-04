התובע הצבאי לשעבר ויו"ר ההסתדרות - חולקים תא מעצר

התובע הצבאי הראשי לשעבר, מתן סולומש, החשוד בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, ויו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, החשוד בפרשת השחיתות בארגונו חולקים את אותו תא המעצר - כך פרסמה היום (שלישי) לראשונה ראש תחום פלילים לי עייש. השניים, נעצרו אמש בהפרש של שעות בודדות באירועים שונים.

כזכור, בית המשפט האריך אמש את מעצרו של אלוף-משנה סולורש בשלושה ימים. פרקליטו הבהיר כי הוא מוכן לעבור עימות ופוליגרף: "יש תכתובות אותנטיות שמעידות שהדבר הזה הובא לידיעתי בדיעבד הן על בדיקת הפוליגרף שהודלפה והן על הסרטונים שהודלפו", אמר.

יו"ר ההסתדרות בר דוד, נעצר אמש בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. אמש, הוארך מעצרו ומעצר אשתו, הילה קניסטר בר-דוב, בשמונה ימים. עילת המעצר המרכזית היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.