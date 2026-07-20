עימותים בהפגנת החרדים: אלפי חסידי גור פרצו את הגדר

אלפי חסידי גור פרצו הערב (שני) את הגדר והתקדמו לעבר כלא 10 במחאה על מעצר עריקים. עימותים נרשמו בין כוחות המשטרה הצבאית לחרדים.

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ביום חמישי האחרון מאות חרדים מהפלג הירושלמי הפגינו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה. בשעה הכי עמוסה בשבוע, המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה. עימותים התפתחו במחלף גהה בין מפגינים לנהגים חסומים. במקביל, המשטרה מנסה לפנות את המוחים שנשכבו על הכביש ללא הצלחה.