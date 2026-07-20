עימותים בהפגנת החרדים: אלפי חסידי גור פרצו את הגדר

אלפי חסידי גור פרצו את הגדר והתקדמו לעבר כלא 10 במחאה על מעצר עריקים • עימותים נרשמו בין כוחות המשטרה הצבאית לחרדים

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים ■ 
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1 דקות קריאה
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חסידי גור פרצו את הגדר לכיוון כלא 10
חסידי גור פרצו את הגדר לכיוון כלא 10

אלפי חסידי גור פרצו הערב (שני) את הגדר והתקדמו לעבר כלא 10 במחאה על מעצר עריקים. עימותים נרשמו בין כוחות המשטרה הצבאית לחרדים.

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עימותים בהפגנת חרדים בכלא 10
עימותים בהפגנת חרדים בכלא 10

ביום חמישי האחרון מאות חרדים מהפלג הירושלמי הפגינו ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון פתח תקווה. בשעה הכי עמוסה בשבוע, המוחים יושבים על הכביש - כביש 4 נחסם לתנועה. עימותים התפתחו במחלף גהה בין מפגינים לנהגים חסומים. במקביל, המשטרה מנסה לפנות את המוחים שנשכבו על הכביש ללא הצלחה.

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