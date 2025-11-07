האזרח שטוען: "טלפון הפצ"רית היה חדש, כאילו הטמינו במים"

איתן, אזרח שבמשך מספר ימים מבצע חיפושים אחר הטלפון הנייד של הפצ"רית בחוף הצוק - נכח היום (שישי) במקום בזמן מציאת המכשיר. בשיחה עם i24NEWS הוא סיפר: "הוא היה חדש לגמרי, בלי גבישי מלח ועם סוללה חצי מלאה".

"היא מספרת שהיא שחתה, חיפשה צבים - וראתה במקום זה אייפונים", איתן מספר, "מבדיקה שעשיתי, אני יודע איך טלפונים שנמצאים במים אמורים להראות - לא היה שום עדות לכך שהוא שכב כמה ימים במים".

"הסוללה שלו הייתה חצי מלאה, ויש לי חשד שהוא הוטמן שם - אם זה שלה או לא אני לא יודע להגיד", הוא אמר.

מוקדם יותר היום אותר הטלפון הנייד של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי בחוף הצוק על ידי אזרחים שהיו במקום וקראו למשטרה. הטלפון היה כבוי ולאחר מכן נדלק. עם זאת, גורמים במשטרה טוענים: "מעלים תהיות איך המכשיר של הפצ"רית אותר במים, ופועל כאילו לא קרה לו כלום".

האזרחית שמצאה את המכשיר אמרה ל-i24NEWS: "אני מאוד מתרגשת. מרגישה שזה משהו רציני, משמעותי אבל לא התכוונתי זה היה במקרה כזה. כל המדינה מדברת על זה ובסוף הנה אני מצאתי אותו. אני שחיינית מים פתוחים אני שוחה במים בבוקר ובשחייה שלי היום כששחיתי דרומה חזרה אז מול מול המסעדה של צוק צפון פתאום ראיתי אותו על הקרקעית, מונח טלפון על הקרקעית".

"הרמתי אותו. כשהגעתי לחוף לחצתי על הכפתור הימני ובום קפצה לי תמונת מסך של מי שאני מזהה מהתקשורת כפצ"רית. בתוך שניות הגיעו אנשים הגיע מישהו ממשרד הביטחון וממשטרת גלילות. הגיע מישהו והציע 100 אלף ש״ח ואמרתי לו לא", הוסיפה.

מוקדם יותר שוחררה הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר למעצר בית ל-10 ימים. נאסר ליצור קשר עם הגורמים המעורבים בפרשה עד ליום ה-31 בדצמבר 2025. בנוסף, ניתנה התחייבות עצמית על סך עשרת אלפים שקלים, וערבות צד ג’ בסכום זהה. הערב הוא אחיה של הפצ"רית לשעבר, אסף תומר.