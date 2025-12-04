נחטף ממטעי קיבוץ בארי ונרצח ב-7 באוקטובר: זוהה החלל סותטיסאק רינטלאק

משרד ראש הממשלה הודיע היום (חמישי) כי סותטיסאק רינטלאק, הוא החללל החטוף שהושב לישראל וזוהה במכון לרפואה משפטית. הוא נרצח ב-7 באוקטובר והיה בן 42 במותו. הוא הותיר אחריו זוג הורים ואח וארונו יוטס לתאילנד כך שיובא למנוחות בארצו. למעשה, עם השבתו נשאר ברצועה החלל החטוף האחרון, רן גואילי ז"ל.

רינתלאק, בעל אזרחות תאילנדית, נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה והוחזקה על ידי ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. הוא עבד בחקלאות ונחטף ממטעי קיבוץ בארי. בתאריך 16 במאי 2024 נקבע מותו.

הוא נולד בעיירה ראטנאווי, וגדל במחוז בצפון תאילנד. משפחתו מספרת שהמאכל האהוב עליו היה חביתה עם עגבניות. סותטיסאק ואחיו היו קרובים מאוד, ותמיד עשו הכל יחד, הוא דחף את סותטיסאק לעבור לישראל אחרי שהוא נפרד מבת זוגו וחשב שבארץ ימצא אישה.

סותטיסאק עבד שנים רבות בחקלאות והגיע לישראל בשנת 2017 במסגרת תוכנית העסקת עובדים זרים, הוא הועסק במטעים בעוטף עזה ונחשב עובד חרוץ ואהוב בקרב חבריו לעבודה. ביום שבת, השבעה באוקטובר, בעת שביקר חבר סמוך למטעים של קיבוץ בארי, תקפו מחבלי חמאס את האזור וסותטיסאק נחטף יחד עם עובדים נוספים.

עם השבתו נותר כאמור ברצועה החלל החטוף רס"ל רן גואילי , לוחם יס"מ נגב במחוז הדרומי של המשטרה שנפל בקרב ההירואי בקיבוץ עלומים וגופתו נחטפה לעזה. רן היה בחופשת מחלה לאחר שפרק כתף והיה אמור לעבור ניתוח יומיים לאחר מכן, אך כשהחלה מתקפת הטרור של חמאס - לא היסס. הוא עלה על מדים, חזר ללחימה למרות הפציעה והצטרף לחבריו בשטח.

בקרב הקשה בעלומים נלחם בעוז ובחירוף נפש מול עשרות מחבלים, חיסל רבים מהם, ובכך הציל חיים של תושבים רבים. רן תואר על ידי חבריו כלוחם ללא חת, מסור ואהוב. עם השבתו של רינטלאק, אמא של רן גואילי כתבה ברשתות החברתיות: "ראשון לצאת, אחרון לחזור".