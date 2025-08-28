שי קטן - תרומה ענקית: מתנות מיוחדות לראש השנה תשפ"ו

מומלצים -

חגי תשרי מתקרבים, אם אתם מתארחים או מתכוונים לרכוש שי לעובדים ומחפשים מתנה מיוחדת וערכית - הכתבה הזו היא בדיוק בשבילכם. במקום לרכוש עוד בקבוק יין מרשת אלכוהולית או קערה מרשת קמעונאות גדולה, תוכלו להעניק מוצרים עם משמעות. כאלו שמפנקים, ובו בזמן תומכים בעשייה חברתית או קהילתית. מספר עמותות ועסקים חברתיים מציעים מארזים ומוצרים איכותיים - החל מתוצרת מקומית, דרך מוצרי אומנות בעבודת יד ועד שוקולדים ויינות - שכל רכישה מהם היא גם תרומה ישירה. כך תוכלו להעניק מתנה טעימה, יפה ומרגשת, ולדעת שהרכישה שלכם עוזרת לעוד ישראלים לפתוח את השנה בצורה קצת יותר טובה ומתוקה.

עוטפים את פצועי המלחמה - את אלה שנתנו הכול עבורנו

קפה עוטף הוא מיזם חברתי שנולד באוקטובר 2023, מהצורך לחבר בין קהילות. בימי המלחמה הראשונים הוקמו בתי קפה שהציעו תוצרת מקומית, ומכירות מוצרי הקפה בפופ-אפים ואירועים ברחבי הארץ. היום, בקפה עוטף ממתמקדים בחיבור בין קהילות לפצועי מלחמה - במיזמים של אירוח בטעמים של חקלאות ישראלית ותוצרת מקומית, לחזק קהילות בקווי העימות ולבנות עתיד של צמיחה ותקווה.

קפה עוטף מספרים ל-i24NEWS: "את מגשי האירוח אנו מפעילים בימים אלו עם קצין במילואים אשר נפצע קשה לאחר 200 ימי לחימה. כל מגש הוא סיפור של אדמה, גידול ואהבה לארץ. ניתן לשלב באירגונים הרצאה של לוחם פצוע על מנהיגות בזמן מלחמה ועל המעלה באמצעות רצון עז לשיקום וצמיחה".

"קפה עוטף" מציע מגוון מארזים מן החקלאות הישראלית מצפון הארץ ועד דרומה. כמו כן, מגישי אירוח איכותיים וטריים. וכך נכתב: "קפה עוטף - מציג לפניכם קטלוג של ליקוט פריטים היכולים להיות זה לצד זה בכל מארז שתבחרו, וטעמי הארץ לפניכם. נשמח להיות כאן להרכיב מארז שתבחרו או שתרצו לייצר מארז מןשלכם מטעמיה של הארץ".

מי יתן והחג הזה יביא עימו את הרגע המיוחל - השיבה הביתה

מטה משפחות החטופים והנעדרים הוקם פחות מ-24 שעות לאחר מתקפת 7 באוקטובר 2023, שבה נרצחו כ-1,300 אזרחים ומאות נלקחו בשבי ארגון הטרור. המטה הוא ארגון אזרחי ללא כל זיקה פוליטית, ומונה אלפי מתנדבים - החל בבני משפחתם וחבריהם של החטופים והנעדרים, וכלה באנשי מקצוע בכירים בתחומי ביטחון, משפט, תקשורת, פרסום, קריאייטיב ודיפלומטיה, רפואה, חוסן ועוד. מטרתו היא החזרת האזרחים החטופים למשפחותיהם.

"המארז על כל תכולתו מיוצר כחול לבן בישראל. היין מסדרה מיוחדת של יקב ברקן, עשוי ענבי שיראז משפלת יהודה, כשר בהשגחת הרבנות הראשית לישראל". המארז מכיל: יין רוזה, ⁠יומן התודות של משפחות החטופים - הכולל משפטי תודה של בני המשפחות, ⁠זוג נרות צהובים לשולחן החג, ⁠סט חמש אגרות חג מאויירות ו⁠סימניית סדר הסימנים לראש השנה. מחירים מיוחדים לחברות וארגונים - לפי כמויות בהזמנה.

מארז "מחכים לכם בבית" החל מ-145 שקלים

בעל ערך חברתי מעולם הצרכים המיוחדים

בצלע ההר בכפר תקוה, יישוב קטן ופסטורלי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, מימשה משפחת יצחקה את חזונה והקימה את יקב טוליפ. המקום הוקם מתוך אהבה גדולה ליין ולאנשים ויצר לחברי הקהילה פלטפורמה להשתלבותם בשוק העבודה. בשנת 2014 משפחת ויסמן חברה כשותפה ליקב מה שאפשר את הרחבת פעילותו.

מארזי השי של יקב טוליפ בעלי ערך חברתי אמיתי ומביאים יינות איכות זוכי פרסים בין-לאומיים, עם ערך חברתי ומשמעות מרגשת. "אנו דואגים עבורכם לכל - מהתאמת המארז האידיאלי עבורכם ועד הגעתו ליעדו", נכתב.

מתנות חברתיות לראש השנה

עמותת אנוש עמותת אנוש פועלת למעלה מ- 45 שנים לקידום בריאות ורווחה נפשית בישראל. היא מספקת מענה ושירותים מקצועיים מותאמים אישית בעולמות המניעה, הטיפול והשיקום, בגישה אינטגרטיבית, הוליסטית ומיודעת טראומה לאנשים במצבים רגשיים שונים ולאלו המתמודדים עם מגבלה נפשית ובני משפחותיהם.

עמותת אנוש מציעה מבחר מארזים לראש השנה, כלי קרמיקה בעבודת יד, צלוחית לרימון, כלי לדבש ועוד מגוון מתנות מקוריות וייחודיות - כולם יוצרו ונארזו על ידי מתמודדי נפש במרכזי התעסוקה של אנוש, במסגרת תהליך השיקום.

בין המתנות לראש השנה תמצאו:

• מגש אינגליש קייק הכל דבש - אבן מנוקד 75 שקלים

• כלי לדבש - 17 שקלים

• מארז חג על המגש הכולל: מגש אינגליש קייק מקרמיקה, יין אדום ברקן, בקבוק שמן זית גלילי דבש וקופסת אריזה - 152 שקלים

• מארז ראש השנה הכולל: מגש אינגליש קייק מקרמיקה בעבודת יד בהבלטת פרחים, 3 כפות עץ עם חריטת טקסט מקורית, תחתית קרמיקה לכף בישול, דבש, ריבת תפוח עץ הל וקינמון, קופסת אריזה - 185 שקלים

מתנה שק״ל לאהוב - חנות המתנות של שק"ל - שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות

חנות המתנות של שק"ל מציעה מגוון מתנות שנארזו ועוצבו על ידי אנשים עם מוגבלויות, בתהליך תעסוקה שילובית ומעצימה. תהליך העיצוב נעשה בסטודיו החברתי של העמותה. בנוסף, כל רכישה תומכת בעסקים המקומיים, בהם "יד מרדכי" שנמצא בעוטף עזה.

כך נכתב: "שילוב בין עיצוב מוקפד, נתינה עם משמעות ותמיכה במעגלים החשובים ביותר של החברה הישראלית. זו הזדמנות לפתוח שנה חדשה עם נתינה, ערבות הדדית וטוב לב".

•⁠ מארז ״שנה חברתית״ הכולל: סדר ראש השנה במיתוג אישי, סבונים ריחניים במגוון צבעים, דבשון, מקל דבשון, סוכריית שוקולד -⁠ ⁠29 שקלים

• מארז "שנה טובה" הכולל: ראנר מאויר עמיד בחום, יין "יקב ירושלים", סדר ראש השנה מאויר במיתוג אישי ומארז מזוודת קרטון לנשיאה - 139 שקלים

• מארז שבעת המינים הכולל: שמן זית "יד מרדכי", קונפיטורות "יד מרדכי", קערה גדולה, סט כפות הגשה וסדר ראש השנה מהודר עם איוריה של יפית ברוך - 159 שקלים

בית לצמיחה, יצירה והגשמה ליוצרים בעלי כישורים מיוחדים

פעילות עמותת ציפור נפש כוללת סטודיו ייחודי לאומנים עם צרכים מיוחדים - אנשים מוכשרים, שבשל אתגריהם אינם מסוגלים להשתלב בשוק העבודה או במסגרות השיקום הרגילות. הסטודיו הוא מקום של יצירה, משמעות ושייכות - בו היוצרים שותפים מלאים בייצור ופיתוח של מוצרים מקוריים. כל פעילותנו הינה מתוך עצמאות כלכלית.

כך נכתב: "אנחנו מאמינים שלכל אדם יש יכולת לעוף מעל המגבלות שלו, לתרום, ליצור ולהשפיע. הרעיון השיקומי העומד מאחורי המיזם הוא לאפשר ליוצר בעמותה לעבוד בסביבת עבודה בריאה המשלבת אנשים בריאים ביחד עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומאפשרת תנאי עבודה נורמטיביים ובריאים עד כמה שניתן".

קטלוג המוצרים לראש השנה מחולק למתנות עד 25 שקלים, 26-46, 46-75, 7-100 ו-101 שקלים ומעלה.

