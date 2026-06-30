התפתחות בפרשת פרינוק: סניפי "זול ובגדול" יחזרו למכור מזון

פרשת חומר ההרדמה במחיות פרינוק. כשבועיים לאחר סגירת שני סניפי "זול ובגדול" בירושלים בעקבות פרשת פרינוק והגבלות משרד הבריאות, ביממה האחרונה הושגו הבנות שלפיהן הסניפים יוכלו לשוב ולמכור גם מזון, זאת בכפוף לגיבוש ויישום תוכנית בקרת איכות עצמית המבוססת על ניהול סיכונים בתחום בטיחות המזון. יצוין כי את המדינה ייצג בהליך עו״ד מוטי גריינר מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).

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בדיון שהתקיים בבקשת הרשת, התייחס שופט המחוזי בירושלים, אילן סלע, להחמרות והגבלות שמבקש במשרד הבריאות להטיל על הרשת. "כואב לי הלב על זול ובגדול, היא קורבן בעניין הזה, עם כל הניסיון להפיל את זה עליה", אמר.

בעקבות הפרשה השבוע נשלח לעשרות רשתות ארציות נוהל מעודכן לדגשים לשמירה על תקינות ובטיחות מזון ארוז בנקודות מכירה. בין היתר, בעת קבלת מזון, לוודא שהאריזות סגורות ואטומות, לשים לב למשלוחים חריגים, לנהגים לא מוכרים, שינויים בדפוסי אספקה ועוד.

כזכור, לפני כשבועיים משרד הבריאות הוציא צווי סגירה מיידיים לסניף "מחנה" ברחוב יפו 113 ולסניף ברחוב יפו 214 של רשת "זול ובגדול" בירושלים, בעקבות ממצאי מעבדה חמורים בצנצנות מחית שנרכשו בהם. בבדיקות דחופות שערך המשרד התגלו במוצרים חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם, המשמשים כחומרים הפעילים בתרופות ההרגעה קלונקס ולוריוון.

בעקבות הממצאים המדאיגים, עירב המשרד באופן מיידי את משטרת ישראל וגורמי אכיפה נוספים, והפיץ הנחייה לבתי החולים באזור לדווח על כל מקרה של פגיעה בהכרה או ישנוניות בקרב פעוטות. במסגרת החקירה, התברר כי תלונה ראשונה בנושא התקבלה במשטרה כבר לפני כחודש ובעקבותיה נערך בירור ראשוני. בשבוע שעבר חשו ברע שני תינוקות נוספים בגן משחקים; תחילה עלה חשד כי מדובר בהרעלת חומרי הדברה, אך לאחר שצוותי הכבאות שללו זאת, הועברו הפרטים למשרד הבריאות.

פריצת הדרך בחקירה והפנייה למשטרה התאפשרו בעיקר הודות לרופאי הילדים במיון בבית החולים הדסה עין כרם, אשר זיהו את הקשר הישיר בין המקרה שהתרחש לפני כחודש לבין המקרה האחרון מיום חמישי, לאחר שכלל הילדים הגיעו עם תסמינים זהים לחלוטין לאחר שאכלו מהמחית.