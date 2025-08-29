העיתונאי דן מרגלית הובא למנוחות בבית העלמין קרית שאול

מומלצים -

העיתונאי הפובליציסט ואיש הטלוויזיה דן מרגלית הובא הבוקר (שישי) למנוחות בבית העלמין בקרית שאול, בתל אביב. הוא הלך אתמול לעולמו בגיל 87 לאחר מאבק ממושך במחלה. בתו, שירה מרגלית, ספדה לו: ״אתה היית ראש השבט ואנחנו החמולה שלך. בסוף אמרת לי ׳שירי אני סיימתי את הכל, כל מה שרציתי, אמרנו הכל׳. הבוקר קמתי וחשבתי על החמולה שהשארת ללא הראש״.

מרגלית, היה מהעיתונאים המשפיעים והבולטים בישראל במשך עשרות שנים. הוא נולד בתל אביב ב־1938 והחל את דרכו בעיתונות בעיתוני חרות ו-הארץ, שם כיהן כשליח העיתון בוושינגטון. בשנת 1977 חתם על הישג עיתונאי היסטורי כשחשף את חשבון הדולרים של לאה רבין - פרשה שהובילה לפרישת רבין מראשות הממשלה ונחשבת לאחד הגורמים למהפך שהעלה את מנחם בגין לשלטון.

i24NEWS

במשך שנים סירב מרגלית לחשוף את מקורו בפרשה, כשחיצי הביקורת הופנו אל יריבו של רבין, שמעון פרס. רק שנים לאחר מכן סיפר עובד חיל האוויר בשגרירות ישראל בוושינגטון כי הוא שעמד מאחורי ההדלפה.

מרגלית ייזכר גם כאחד ממובילי האקטואליה בטלוויזיה הישראלית. הוא הנחה תוכניות רבות - הבולטת שבהן פופוליטיקה בערוץ הראשון, שעיצבה במידה רבה את השיח הציבורי בישראל. לצד העניין העצום שעוררה, ספגה התוכנית ביקורת חריפה על תרומתה להחרפת השיח הציבורי. פורמט דומה הוביל מרגלית גם בתוכניות פוליטיקה פלוס, מועצת החכמים ו-הזירה.

תוכנית נוספת המזוהה איתו הייתה ערב חדש, שעלתה לאוויר עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. אחד הרגעים הזכורים בה התרחש כאשר מרגלית גירש מהאולפן את ח"כ דאז מוחמד זחלקה, שטען כי גם רמת אביב - מקום האולפנים - היא "שטח פלסטיני כבוש". רגע שיא נוסף נרשם בעימות הטלוויזיוני ההיסטורי בין שמעון פרס לבנימין נתניהו ערב בחירות 1996 - עימות שפרשנים העריכו בדיעבד כי תרם לניצחונו של נתניהו.

מרגלית נחשב לדמות מרכזית בברנז’ה העיתונאית, והיה חלק מחבורה קרובה שכללה את אמנון דנקנר, טומי לפיד ואהוד אולמרט. עם זאת, נקלע לא פעם לעימותים עם עמיתיו ומנהליו. לפני שבועיים התראיין בפעם האחרונה לעמית סגל, שם חשף את מחלתו והצהיר כי זהו הראיון האחרון שלו. באותו ראיון התייחס גם להתמודדותו עם פרישתו מהעיתונות בעקבות טענות לשלוש הטרדות מיניות שהכחיש בתוקף.