במשך שנים קיבוץ בארי היה סמל לשלווה ישראלית, עד ה-7 באוקטובר. מאז, גן העדן בעוטף עזה הפך לסמל של גבורה וזוועה. הבתים שהפכו לסמלי הטבח בשכונות הכרם והזיתים מתחילים לקרוס, וכעת תושבי הקיבוץ נאלצים להיפרד מהעבר למען שעתיד שחייב להיבנות.

הבית הראשון להיהרס היה בית משפחת גת-אלון. כאן נרצחה כנרת ונחטפה בתה כרמל, ששרדה בגבורה 11 חודשים בשבי עד שנרצחה במנהרות רפיח. עבור גיל דיקמן, בן דודה, הבית היה מקום של חגיגות וחום. כעת, כשהמבנה איננו, נותר רק הזיכרון הצרוב בלב השורדים.

ההחלטה להרוס את הבתים קרעה את הקיבוץ. מצד אחד, הרצון לשמר את העדויות החיות כדי למנוע הכחשה; מצד שני, הצורך הנואש להתקדם ולא להתעורר בכל בוקר מול חורבות ושכול. לאחר ויכוחים סוערים הוחלט לשמר בית אחד בלבד מחוץ לקיבוץ, והשאר יפונו לטובת בנייה וצמיחה מחודשת.

"מבחינתי הבית נהרס כבר בשבעה באוקטובר", אומר דיקמן. הדילמה הקשה חשפה קהילה שבוחרת להכריע יחד, למרות הכאב. גם ללא הקירות השרופים, הסיפור ימשיך להדהד דרך האנשים. בארי תקום מהריסותיה ותיבנה מחדש, כי זו הדרך היחידה לנצח - לבחור בחיים, מבלי לשכוח לעולם.