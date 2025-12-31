ירידה במאזן ההגירה ובקצב הגידול: אוכלוסיית ישראל בשנת 2025

לכבוד סוף השנה האזרחית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (רביעי) את נתוני האוכלוסיה של ישראל בפתחה של שנת 2026. על פי הנתונים, אוכלוסיית המדינה נכון ל-31 בדצמבר 2025 עומדת על 10,178,000 נפש. מדובר בגידול של 112 אלף לעומת סוף שנת 2024, ובאחוז גידול של 1.1%, הזהה לקצב גידול האוכלוסיה גם בשנה שעברה.

במהלך השנה נולדו בישראל כ-182 אלף תינוקות, מתוכם 76% נולדו לאימהות יהודיות ואחרות, ו-24% נולדו לאימהות ערביות. מספר הנפטרים בשנה החולפת לעומת זאת, עומד על כ-50 אלף, אשר נמוך ב-2,000 ממספר הנפטרים בשנה שעברה. כאשר משלבים את הנתון הזה עם הגידול באוכלוסיה, אפשר להבין שמספר הפטירות לנפש ירד גם הוא בהשוואה לשנה שעברה, עם 5.2 פטירות עבור אלף תושבים השנה, בהשוואה ל-5.2 פטירות לאלף תושבים בשנה שעברה.

עם זאת, נתון מעניין שעולה מדו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עוסק בנתוני ההגירה. בשנת 2025 מדינת ישראל רשמה מאזן הגירה שלילי, עם 69 אלף תושבים שעזבו לחו"ל, לעומת כ-19 אלף בלבד שחזרו, מה שמעמיד את מאזן ההגירה לישראל על 50.3- אלף.

מספר העולים החדשים בישראל ירד גם הוא לעומת שנת 2024, והשנה עומד על כ-24 אלף, מספר נמוך ב-8,000 מהשנה שעברה, וירידה של כ-25%.