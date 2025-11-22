ברקע החשש מקריסת ההסכם: הערב תתקיים עצרת בכיכר החטופים

משפחות החטופים יקיימו הערב (שבת) עצרת בכיכר החטופים בה יקראו להחזרתם של שלושת החללים שעדיין מוחזקים בשבי חמאס בעזה.

"הערב, משפחות החטופים והשבים מזמינות את עם ישראל להגיע לכיכר החטופים, להתייצב יחד ולקרוא בקול גדול: המאבק לא תם - ישנם עדיין שלושה חטופים להחזיר! עם ישראל לא משאיר אף אחד מאחור - עד החטוף האחרון", נמסר מטעם המטה.

במקביל, בשעה 19:30 תתקיים עצרת אחרת בכיכר הבימה בתל אביב, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. להפגנה צפויים להגיע ראשי מפלגות האופוזיציה: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר כחול לבן בני גנץ, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן וח"כ לשעבר גדי איזנקוט.

מוקדם יותר היום דווח בערוץ החדשות הסעודי "אל חדת'" כי בחמאס הודיעו לשליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר כי מבחינת הארגון "ההסכם הסתיים והם מוכנים להילחם". ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה: "ישראל כיבדה את הפסקת האש במלואה, חמאס לא. במהלך הפסקת האש, עשרות מחבלי חמאס חצו את קווי ישראל כדי לתקוף את חיילינו, בעוד שהם מוציאים להורג אזרחים פלסטינים בעזה".