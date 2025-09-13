במהלך אירוע ״הליכוד״: עיתונאי הופל לקרקע ע״י שוטר יס״מ

מומלצים -

מחוץ לאירוע מחאה של הליכוד הערב (שבת) בפתח תקווה, צלם וואלה ראובן קסטרו הוטל לקרקע על ידי שוטר יס״מ. מטעם המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נבדקות. עוד הוסיפה המשטרה: ״אנו מאחלים למר קסטרו בריאות טובה״.

באירוע עצמו השתתפו מספר בכירים בליכוד. בהם: השרים מירי רגב, זאב אלקין ועידית סילמן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וחברי הכנסת טלי גוטליב, אושר שקלים ואחרים.