במהלך אירוע ״הליכוד״: עיתונאי הופל לקרקע ע״י שוטר יס״מ

במהלך הפגנה בפתח תקווה, נראה צלם ״וואלה״ ראובן קסטרו כשהוא נדחף לרצפה על ידי שוטר יס״מ • נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה • מטעם המשטרה נמסר: ״אנו מאחלים למר קסטרו בריאות טובה״ • צפו בתיעוד האירוע

לי עייש
לי עייש 


  
מחוץ לאירוע של הליכוד בפת: צלם וואלה ראובן קסטרו מוטל לקרקע עי שוטר יס״מ צילום: אורית לטנר, ״בונות אלטרנטיבה״

מחוץ לאירוע מחאה של הליכוד הערב (שבת) בפתח תקווה, צלם וואלה ראובן קסטרו הוטל לקרקע על ידי שוטר יס״מ. מטעם המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נבדקות. עוד הוסיפה המשטרה: ״אנו מאחלים למר קסטרו בריאות טובה״.

באירוע עצמו השתתפו מספר בכירים בליכוד. בהם: השרים מירי רגב, זאב אלקין ועידית סילמן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וחברי הכנסת טלי גוטליב, אושר שקלים ואחרים.

