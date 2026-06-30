שריפה פרצה במבנה מסחרי בראשון לציון, כוחות הכיבוי חילצו מספר לכודים
עד כה חילצו הצוותים שני לכודים במצב קל - ויתר השוהים במבנה נמצאים תחת הנחיית הסתגרות • צוותי הכיבוי והחילוץ ממשיכים בפעולות לכיבוי מוקד הבעירה
שריפה פרצה היום (שלישי) במבנה מסחר בראשון לציון. עד כה חילצו הצוותים שני לכודים במצב קל - ויתר השוהים במבנה נמצאים תחת הנחיית הסתגרות ולא נשקפת סכנה לחייהם.
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צוותי כיבוי וחילוץ מתחנה אזורית ראשון לציון, הוזנקו למקום וזיהו עשן כבד ולהבות מתוך המבנה. לוחמי האש פעלו במהירות לאיתור לכודים, ובמהלך הסריקות חילצו מספר לכודים מהמבנה והעבירו אותם להמשך טיפול של גורמי הרפואה.
במקביל ביצעו לוחמי האש פעולות לכיבוי מוקד השריפה, מניעת התפשטות האש לעסקים סמוכים, אוורור המבנה וסריקות נוספות לשלילת הימצאות לכודים נוספים.
צוותי הכיבוי והחילוץ ממשיכים בפעולות לכיבוי מוקד הבעירה, לצד סריקות לשלילת הימצאות לכודים נוספים ומניעת התפשטות האש לעסקים סמוכים.