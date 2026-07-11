פרסום ראשון: כמעט שלוש שנים לאחר מתקפת השבעה באוקטובר ולאחר עבודה מאומצת של כשנה וחצי, משטרת ישראל השלימה את הכנתם של כארבעים תחקירי עומק פנימיים הבוחנים את תפקוד כוחותיה באירועי הטבח, כך פרסמה הערב (שבת) ראש דסק הפלילים של i24NEWS לי עייש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

התחקירים הרגישים מקיפים את מוקדי הלחימה המרכזיים שבאחריות הארגון, ובהם הטבח ההמוני במסיבת הנובה ברעים, שרשרת קבלת ההחלטות וההכרזה הרשמית על פקודת החירום "פרש פלשת", לצד שחזור שלל זירות הלחימה הנוספות בהן פעלו השוטרים.

התהליך המורכב עורר סערה ומתחים קשים בתוך צמרת הכוח. כפי שפרסם פרשן i24NEWS לענייני משטרה משה שטיינמץ ביום חמישי השבוע, בשל החשש הכבד של הנהגת המשטרה מפני הדלפות של ממצאים רגישים, הוחתמו המשתתפים על טופסי "שומר סוד" מיוחדים. העבודה על סיכום הממצאים התנהלה בפועל בתוך פורום מצומצם ביותר שכלל שישה ניצבים בלבד.

למרות המתיחות הפנימית, הממצאים החדשים והתיעודים המלאים יוצגו באופן אישי למשפחות השכולות כבר במהלך השבוע הקרוב, כאשר כל תחקיר יובא בפניהן על ידי ניצב ומלווה מקצועי.

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, התחייב בקולו להציג שקיפות מלאה והבטיח: "נושא חובה לבוא לכל משפחה, וניתן להם את כל האמת שיכולנו להשיג - סרטונים, מכשירי קשר, עדויות, כל מסד נתונים שנמצא. במשטרה אומרים אמת". המפכ"ל הוסיף והדגיש את החשיבות הציבורית של הממצאים, וציין כי הוא עצמו נדהם מגילויי החתירה למגע, האומץ והערכים של השוטרים שחירפו את נפשם באותו היום.