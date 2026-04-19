החזרה הגנרלית של טקס המשואות נערכת הערב (ראשון) בהר הרצל שבירושלים. האירוע החגיגי יצולם, למקרה שלא ניתן יהיה לקיים את הטקס המלא בשל מגבלות ביטחוניות. בין המשתתפים בחזרה - גם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, שאמור להשיא משואה. להפתעת הנוכחים - בשלב מסוים, הוא לקח את המיקרופון - והחל לשיר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי סעיף 27א'

כזכור, מיליי, שמנהיג את ארגנטינה בשנתיים וחצי האחרונות, נבחר להשיא משואה בשל תמיכתו בישראל בשורה של צעדים מנהיגותיים. בין היתר, מדובר בההכרה במשמרות המהפכה, בחיזבאללה ובחמאס כארגוני טרור, דרך עשייתו לשחרור החטופים, ההחלטה לשנות את שם רחוב "פלסטין" לרחוב "משפחת ביבס" ועד מאבקו הנמרץ בפורומים הבינלאומיים נגד האנטישמיות ולמען זכותה של ישראל להגן על עצמה.

השרה מירי רגב מסרה לאחר הבחירה: "בשנים המורכבות כל כך שאנחנו מצויים בעיצומן, מדינת ישראל מצאה בבואנוס איירס ידיד אמת ושותף מסור לדרך. הנשיא חאבייר מיליי הוא מהבולטים שבמנהיגי העולם החופשי ומהקרובים שבידידי ישראל, חבר אמת וציוני אמיתי, מופת של שותפות, נאמנות והערכה לעם היהודי ומגדולי הידידים של העם היהודי. הבחירה בו מבטאת את הכרת התודה העצומה שאזרחי ישראל כולם רוחשים למנהיגותו ואת גאוותנו העצומה בקשר החם והקרוב בין ישראל לארגנטינה".

לצד משיאי המשואות, צפויים להשתתף בטקס המשואות, לקראת יום העצמאות ה-78, בין היתר דגלנים מכלל האגפים והפיקודים בצה"ל.

מדובר צה"ל נמסר כי כלל הצורות שיבצעו הדגלנים הותאמו לרוח התקופה ולמצפן המוביל של הטקס שהינו "עוצמות של התחדשות", המסמל את הישגי מדינת ישראל בשנה האחרונה ולחדשנות טכנולוגית פורצת דרך.