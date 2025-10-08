כריש נצפה בים באשקלון, חופי הרחצה נסגרו: "צאו מהמים"

הכריש זוהה על ידי שירותי ההצלה במקום • העירייה מסרה כי "תושבים ומבקרים בחופים מתבקשים להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות"

חוף הים באשקלון, ארכיוןגרשון אלינסון/פלאש 90

עיריית אשקלון הודיעה היום (רביעי) על סגירת חופי הרחצה בעיר בעקבות כריש שנצפה בים על ידי שירותי ההצלה. 

העירייה מסרה כי "תושבים ומבקרים בחופים מתבקשים להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות. עדכונים נוספים בהתאם לצורך".

אימה בחוף הים: שעות של חיפושים אחר הצוללן שהותקף בידי כריש בחדרהi24NEWS

רק בחודש שעבר כריש נצפה בחוף י"א באשדוד. המתרחצים הוצאו מהמים, הונף הדגל השחור בחוף ותצפיות בוצעו גם בחופים הסמוכים. 

