כריש נצפה בים באשקלון, חופי הרחצה נסגרו: "צאו מהמים"

הכריש זוהה על ידי שירותי ההצלה במקום • העירייה מסרה כי "תושבים ומבקרים בחופים מתבקשים להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות"

ארנולד נטייב ■ כתב דרום 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה