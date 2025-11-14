ספרים לזכר הנופלים: המיזם המרגש של משפחות הנרצחים
יעל לייבושור, תצפיתנית שנרצחה בנחל עוז, יהונתן דויטש, חייל משוחרר שנורה למוות בפיגוע בצומת מחולה, ושלמה גורטובניק, חובש קרבי שנפל בעזה - אהבו מאוד לקרוא ספרים • משפחותיהם יצאו במיזם מרגש לזכרם • צפו
רועי כץכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
יעל לייבושור, תצפיתנית שנרצחה ב-7 באוקטובר במוצב נחל עוז, יהונתן דויטש, חייל משוחרר שנורה למוות בפיגוע בצומת מחולה, ושלמה גורטובניק, חובש קרבי שנהרג בקרב ברצועת עזה - אהבו מאוד לקרוא ספרים.
משפחותיהם החליטו לצאת עם מיזם מרגש, במסגרתו הקימו ספריות אישיות לאורכו של שביל ישראל עם הספרים האישיים והיומנים שכתבו. כתב i24NEWS, רועי כץ, יצא למסע חוצה ישראל שכמוהו עוד לא ראיתם.
