שירז כהן, צעירה בת 22 מאילת, שסבלה מחבלה רב-מערכתית, נהרגה אמש (מוצ"ש) בתאונת הדרכים הקטלנית סמוך לצומת הערבה כאשר משאית התהפכה על רכב פרטי בכביש 90. נהג המשאית, גבר כבן 30, חולץ על ידי לוחמי האש כשהוא במצב קשה ופונה במסוק להמשך טיפול רפואי בבית החולים.

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אביה פיני כהן כתב בפוסט בפייסבוק: "למה אלוהים, למה? לקחת לי את אמא אהבת חיי לפני שלושה חודשים, והיום אתה לוקח לי את שירזי הקטנה שלי. למה?".

כבאות והצלה לישראל

פרמדיק מד"א מוחמד אבו מטיר וחובשי מד"א יחיא אזברגה ורמי אבויצירא, סיפרו על התאונה הקשה: "מדובר בתאונה בין משאית לרכב פרטי, ראינו צעירה בשנות ה-20 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לכודה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה.

במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום, יחד עם כוח הרפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה כשהוא בהכרה מלאה, לאחר שחולץ".