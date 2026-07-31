שינוי בתפיסה: הישראלים נפרדים מהדשא הסינטטי וחוזרים לטבעי

הדשא הסינטטי, המלאכותי, נחשב עד לפני כמה שנים להמצאה מהפכנית. אבל אז התגלה שהוא עלול לפלוט חומרים מסוכנים בחום גבוה, ולהזיק לבריאות. כתוצאה, יותר ויותר מוסדות וגם בעלי בתים פרטיים בישראל חוזרים כעת לדשא הטבעי. כתבתנו נוי בן ארצי על השיקולים והמחירים.

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כאמור, בשנים האחרונות נדמה היה שהדשא הסינטטי השתלט על הגינות, בתי הספר והמרחבים הציבוריים אבל עכשיו יותר ויותר ישראלים, מוסדות ואפילו רשויות מקומיות בוחרים דווקא לחזור לדשא הטבעי.

הבחירה בו כבר מזמן לא מסתכמת רק בשאלה מה נראה יפה יותר. יותר ויותר משפחות, בתי ספר ורשויות שואלים היום איך הדשא מרגיש, איך הוא משפיע על הסביבה, והאם הנוחות שבדשא הסינטטי באמת שווה את הוויתור על הטבע.

אחד השיקולים המרכזיים במעבר לדשא טבעי הוא העלות. במשך שנים הדשא הסינטטי נתפס כפתרון יפה ואסתטי שחוסך תחזוקה, אבל בפועל גם לו יש עלויות.

המעבר מדשא סינטטי לדשא טבעי הוא לא רק שינוי של מראה, אלא שינוי בתפיסה. יותר ויותר משפחות, מוסדות ורשויות בוחנים מחדש את הבחירה שלהם, ובוחרים להחזיר למרחבים הציבוריים והפרטיים יותר טבע, ירוק ואדמה.