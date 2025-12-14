שורדי שבי לנתניהו: "ועדת חקירה ממלכתית או פנה את מקומך"

למעלה מ-200 שורדי שבי ובני משפחות שורדי שבי וחטופים חללים, פנו הבוקר (ראשון), היום ה-800 למלחמה, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולממשלת ישראל בדרישה להקמה מיידית של ועדת חקירה ממלכתית.

"אנחנו שורדי השבי, משפחות השורדים, משפחות החטופים החללים ואלו שנחטפו חיים ונרצחו בשבי, מתאחדים בדרישה ברורה: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית ובלתי תלויה. ועדה כזו היא הכלי היחיד שיכול לחקור ללא פחד, ללא משוא פנים וללא מגבלות את כל שרשרת הכשלים שקדמה ליום המחדל, אלו שהתרחשו במהלכו ואת כל תהליכי קבלת ההחלטות בסוגיית החטופים וניהול המלחמה", נכתב.

"ועדה זו חייבת לחקור את כל ההיבטים של אותו יום לרבות התמוטטות מערכי ההגנה והמודיעין, את הקריאות לעזרה שלא נענו, את נטישת יישובי העוטף לשעות ארוכות, ואת הפקרת האזרחים והחיילים אל התופת שהתחוללה בשטחי מדינת ישראל".

"אך לא פחות מכך, עליה לחקור את מה שאירע מאז השבעה באוקטובר: את האופן שבו התקבלו החלטות במשא ומתן על החזרת החטופים, את הסיבות לעיכובים חוזרים ונשנים, את התיאום בין הדרגים המדיני והצבאי, את ההתבטאויות והמעשים של כל נושאי המשרה הציבורית והשפעתם על חיי החטופים, מצבם הבריאותי והנפשי, גורלם של אלו שנחטפו בחיים ונרצחו בשבי, והזמן הרב עד להשבתם של החטופים החללים לבני משפחותיהם. זאת, 799 ימים וחטוף חלל אחד שעדיין מוחזק בשבי - רן גואילי", נכתב במכתב.

"ועדת חקירה היא אינה כלי פוליטי. היא אינה יכולה להיות מורכבת ממי שהם מושאי הבדיקה. היא חייבת להיות שקופה, מקצועית ובעלת סמכות מלאה להורות על בדיקות, לחקור עדים, לבחון מסמכים ולהגיע למסקנות ברורות כולל המנדט ליישם אותן. רק גוף כזה יוכל להגיע לחקר האמת כולה, לא רק במה שנוח לחשוף. האמת אינה פריווילגיה, אלא חובתה של מדינת ישראל לאזרחיה".

"אמת כזו היא תנאי לריפוי החברה הישראלית, להחזרת האמון במדינה ולבניית עתיד בטוח יותר לילדינו.

בלי חקר האמת לא נוכל להבטיח שהאסון של 7 באוקטובר לא יחזור לעולם, ובלי לקיחת אחריות לא נוכל לכבד את זכרם של מי שנפלו, של מי שנחטפו ושל מי שעדיין מוחזק בעזה".

אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק להתחמק, להפסיק לדחות, להפסיק לטייח ולהקים לאלתר ועדת חקירה ממלכתית מלאה. לזמן שעובר ישנם מחירים כבדים- שיבוש עדויות, העלמת ראיות, חוסר-יכולת לחקור את האמת, להבין את הכשלים, להפריך שקרים".

"זהו צעד הכרחי, מוסרי ובסיסי במדינה דמוקרטית. אנחנו דורשים אמת. אנחנו דורשים צדק. אנחנו דורשים לקיחת אחריות. ואנחנו דורשים זאת עכשיו. אם אין בכוונתכם לקחת אחריות ולהקים ועדה כזו כפי שדורש רוב העם, פנו את מקומכם ותנו לעם להחליט", כתבו שורדי השבי.

בין החתומים על הדרישה נמנו שורדי השבי ירדן ביבס, ארבל יהוד, אריאל ושרון קוניו, לואיס הר, גדי מוזס, עמית סוסנה ואוהד בן עמי.

ממועצת אוקטובר נמסר: "ביום ה־800 לאסון הכבד בתולדות המדינה, ממשלת ישראל עדיין מפנה את גבה למשפחות השכולות, לשורדי השבי ולעם כולו. שום ועדה פוליטית לא תכסה על האמת. רק ועדת חקירה ממלכתית מלאה תוכל לחשוף את שרשרת הכשלים, אחריות המנהיגים וההחלטות שחרצו גורלות.

המחדל לא הסתיים ב־7 באוקטובר והוא נמשך בכל יום שבו הממשלה מסרבת לחקור. ככל שינסו להימלט מהאמת, כך נילחם עליה יותר. הגיע הזמן שהממשלה תפסיק לפחד מהאמת ותתחיל לפחד מהציבור. ועדת חקירה ממלכתית עכשיו".