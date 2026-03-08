התמיכה בשילוב נשים בצה"ל: 58% מהציבור סבורים שנשים יכולות וצריכות לשרת גם בתפקידים משמעותיים בדיוק כמו גברים, כך מתגלה בסקר, שנערך במסגרת כנס של ויצו בסימן "יוזמות. עושות. משפיעות" היום (ראשון) לכבוד יום האישה הבינלאומי, בפורמט מקוון לאור המצב הבטחוני.

עוד עולה כי רק 23% מהישראלים סבורים שנשים משפיעות בפועל על החלטות לאומיות, זאת על רקע הנתון של כ12% נשים משרי הממשלה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מהסקר עולה גם כי למרות התאוששות מסוימת בתחומי הכלכלה והתעסוקה בציבור, המצב הנפשי והרגשי נותר התחום היחיד שבו לא נרשם שיפור, כאשר 52% מהנשים מדווחות על הרעה במצבן - שיעור כמעט זהה לשנה שעברה.

מנהלת האגף לקידום מעמד האישה של ויצו, עו"ס רבקה נוימן, אומרת כי "הסקר מהווה קריאת השכמה לממשלת ישראל ומשקף באופן מדאיג את המחיר הרגשי-נפשי המצטבר במהלך השנתיים וחצי של המלחמה שנמשכת - היעדר התמיכה בפן האזרחי פוגע במשפחות ובמשרתים"

הסקר בוצע ע"י מכון המחקר רושינק בחודש פברואר השנה, וכלל מדגם אקראי מייצג של בוגרים בגילאי 18-70.

גם המרכז לאימפקט יהודי חשף היום נתונים חדשים: רק 21% מהנשים מרוצות מייצוגן בזירה המדינית, ורק 31% מהנשים אופטימיות לגבי עתיד המצב במדינה – לעומת 52% בקרב הגברים. כמו כן, 65% מהנשים בישראל אינן מרוצות ממספר הנשים המכהנות בעמדות המשפיעות על מדיניות החוץ.

הנתונים נאספו במסגרת מחקר "ברומטר החברה הישראלית" שיתפרסם בהמשך החודש, ומצביעים על פערים משמעותיים בין גברים לנשים בכל הנוגע לאופטימיות, תחושת ביטחון וסדרי עדיפויות לאומיים: רק 25% מהנשים מדרגות את ביטחונן האישי (פיזי, כלכלי ופסיכולוגי) כ"טוב" או "מצוין", בהשוואה ל-51% מהגברים.

בנוסף, 45% מהנשים סבורות כי הקטנת יוקר המחיה היא המטרה הדחופה ביותר, זאת לעומת 38% בלבד בכלל הציבור - גם סוגיות האחדות בין ימין לשמאל (14%) והפתרון למשבר הגיוס (13%) צוינו כדחופות.

הסקר נערך על ידי קבוצת גיאוקרטוגרפיה במהלך חודש פברואר 2026 בקרב מדגם ארצי ומייצג של 500 משיבים (גברים ונשים בגילאי 18 ומעלה).