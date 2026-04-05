משפחתו של רס"ל גיא לודר, לוחם יחידת מגלן שנהרג מאש כוחותינו בלבנון, קיבלה החלטה לתרום את איבריו כדי להציל חיים.

משפחתו סיפרה: "גיא היה ילד יפה, מוכשר עם המון חברים. נגע בכולם - גדולים וקטנים. היה חשוב לו להיות בקרבי ועשה מאמצים אדירים כדי להתקבל ליחידה מובחרת. הוא פשוט היה בחור מאושר שפיזר אור ושמחה בכל מקום".

צה"ל התיר אתמול לפרסום כי רס"ל גיא לודר, בן 21, מיובלים, לוחם ביחידת מגלן, נפל מאש כוחותינו בדרום לבנון.

האירוע החל באישון לילה, אז יצא כוח מיחידת מגלן תחת אוגדה 210 למבצע בכפר שבעא שבאזור הר דב, במטרה ללכוד סייען של חיזבאללה. סמוך לשעה שלוש לפנות בוקר, הגיע הכוח לביתו של המבוקש והחל בפעולת הסגירה על המבנה.

במהלך הפעילות, זיהה אחד הלוחמים דמויות חשודות נמלטות. הלוחם, שהניח כי מדובר בחשודים המנסים להימלט, פתח לעברם באש, אולם התברר כי היה זה כוח מקביל ששינה את מיקומו. כתוצאה מכך, נהרג רס"ל גיא לודר ולוחם נוסף נפצע באורח קשה.

במקביל לחילוץ הנפגעים, נמשכה הפעילות המבצעית והושלמה בהצלחה. הסייען נעצר והובא לחקירה בישראל. בצה"ל ציינו כי ההחלטה על מבצע כירורגי נבעה מכך שמרבית תושבי הכפר הם סונים שאינם נמנים עם תומכי חיזבאללה.