אותרו ממצאים: חיפושים אחר צעיר מבני ברק שנעדר מזה כיומיים

משטרת ישראל ממשיכה גם היום (שישי) את חיפושיה אחר הנעדר אליהו אבא שאול, בן 19 מבני ברק, שיצא ביום רביעי בשעות הערב מביתו ומאז אבדו עקבותיו. כעת, אחרי יומיים של חיפושים, הם מתמקדים לאורך נחל הירקון, מכיוון רחוב רוקח ברמת גן, כאשר אותרו ממצאים בסמוך.

מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, קיים הערכת מצב בשטח עם גורמי הפיקוד ובשיתוף הגורמים החבירים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחר הנעדר. כל היודע דבר על מקום הימצאו או כל פרט שעשוי לסייע באיתורו, מתבקש לפנות למוקד 100 של משטרת ישראל.

עם קבלת הדיווח החלו השוטרים בפעולות חקירה וחיפוש נרחבות לאיתורו של הנעדר, בשילוב מתנדבים ושוטרים, ובאמצעות פרסום בתקשרות עם קבלת אישור הוריו לצורך קבלת מידע מהציבור.