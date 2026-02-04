"דוחקים אותו לפינה": מוחים על רפורמת החלב חוסמים את כביש 1

כ-500 חקלאים ורפתנים מכל רחבי הארץ קיימו היום (רביעי) שיירת ענק של רכבים, טנדרים וטרקטורים לירושלים, חסמו את הכניסה לעיר וקיימו הפגנת ענק מול הכנסת ומול משרד האוצר כנגד רפורמת החלב של בצלאל סמוטריץ'. במהלך ההפגנה החקלאים והרפתנים שפכו חלב בכניסה לכנסת ולאוצר, זרקו חציר, זבל של פרות ואף ניסו לפרוץ למשרד האוצר. הרפתנים אף הציבו פסל של פרה בכיכר של הכנסת וקראו לכיכר: כיכר הפרה הישראלית.

בין היתר, כביש 1 לירושלים נחסם לתנועה במחלף שער הגיא, בעקבות מחאה על רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. המוחים זרקו חציר על הכביש וקראו - "שומרים על החלב הישראלי".

המפגינים המשיכו בקריאות: "נלחמים על עתיד החלקאות, רק חלב ישראלי. אם אנחנו לא נשמור על עצמו אף אחד לא ישמור עלינו". במקביל, מאות רפתנים ופעילים עמדו מול משרד האוצר, כאשר כמה מהם ניסו לפרוץ מחסום, אך השוטרים הדפו אותם. עוד ועוד רפתנים הגיעו למקום וההפגנה נמשכת. הכביש הצמוד נחסם לתנועה.

דרור קורלנדר, רפתן ממושב בית הלל, שמפגין הבוקר, מספר בראיון ב-i24NEWS: "אנחנו באים למחות על ההחלטה האומללה שהייתה אתמול בכנסת. הם דוחקים אותו לפינה, אנחנו מתנצלים בפני אזרחי המדינה על שאנחנו נאלצים לפגוע ביצור החלב ולשבש את אורח החיים, אבל זה לא שאנחנו מנסים למחות על שיפור תנאים או משהו. אנחנו מנסים למחות על זה שהאוצר אומר שהוא יסגור מאות רפתות. היינו אתמול בכנסת עד אחת בלילה. כל השרים אמרו שהם יודעים שהרפורמה הזאת לא טובה אבל אין להם ברירה והם צריכים להצביע בגלל האיום האומלל של שר האוצר לפזר את הכנסת. זה מדינה הזויה לגמרי, אני פשוט לא מצליח להבין את זה".

עוד זעק דרור: "הוצב לנו חבל סביב הצוואר, אקדח לרקה, ואמרנו בואו נדבר והוא לא רוצה להקשיב ולא רוצה לשמוע. זה בריונות, זה אומללות, זה בכייה לדורות. מאה שנות רפת במדינת ישראל, בכייה לא רק ברפת - הרפת זה ההתחלה, זה מגדל קלפים. ייקחו ל-400 רפתות את הפרנסה ויתנו לשלוש משפחות של יבואנים. זה הבשורה הגדולה? וגם זה יוזיל בגרושים אם זה יוזיל בכלל. ואתה רואה על מי הוא הולך? עלינו, על החלשים, זה הכי קל".

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח: "לא סוגרים מפעל של מאה שנה ביריקה בפרצופם של חקלאי העוטף והגולן, של מי שהיו החזית בשבעה באוקטובר. אנחנו לא ניתן לסמוטריץ׳ להפקיר את החקלאים ולקיים מכירת חיסול של ענף החלב או החקלאות הישראלית ולסכן את ביטחון המזון של מדינת ישראל".

ח"כ אלון שוסטר, שר החקלאות לשעבר: "אם לא יהיה ייצור מזון בישראל - לא יהיה כאן ביטחון מזון. נתניהו נסחט פוליטית על ידי סמוטריץ' ומוכן לוותר על יותר מ־100 שנות ייצור חלב ישראלי בשביל שרידות הממשלה. אחרי כל מה שעברנו, זה חוסר אחריות לאומי. החקלאים שמייצרים את המזון שלנו הם קו ההגנה הראשון של המדינה, ואנחנו מחויבים לחזק אותם ולא להפקיר אותם לשיקולים זרים".

כזכור, בהתאחדות יצרני החלב הודיעו אמש כי הוקפאה המשך השביתה נגד רפורמת החלב, וזאת לבקשת שר החקלאות אבי דיכטר לצורך משא ומתן. "קיבלנו הערב את בקשתו של שר החקלאות אבי דיכטר להקפיא את העיצומים באספקת החלב באופן זמני - על מנת לאפשר מיצוי הליכים", נמסר.

מוקדם יותר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' איים כי בכוונתו לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לפרק זמן ממושך, במטרה להבטיח אספקת חלב סדירה לאזרחי ישראל.

לדבריו, אם המונופולים לא יפסיקו את המצור שהטילו על הציבור, הוא יחתום באופן מיידי על צו לפתיחת השוק ליבוא חלב. משרד האוצר מציין כי הצו נועד להתמודד עם המחסור המכוון שמתקיים בענף ולאפשר אספקה שוטפת לאזרחים.