מחבקים את הצפון: האנשים שבחרו להתנדב בחזית - גם תחת אש

האזעקות בצפון אינן פוסקות, והשגרה של התושבים נקרעת תחת איום הרקטות והכטב"מים מלבנון - בנוסף על האיום מאיראן. בזמן שהאזור כולו תחת אש, יש את אלו המגלים אצילות נפש, ובוחרים להגיע דווקא עכשיו לצפון כדי להיות שם בשביל התושבים.

צוותי מד"א עובדים מסביב לשעון ונמצאים בכוננות מתמדת, ולצד הצוותים הקבועים מצטרפים מתנדבים שמגיעים מכל הארץ. הם לא עושים זאת בשביל תמורה כלשהי - הם כאן כדי לטפל ולהציל, ובעיקר לא להשאיר אף אחד לבד בזמן חירום.

בקיבוץ שתולה הצמוד לגבול, קבוצת מתנדבים של ארגון "לב אחד" מבלים עם ילדי הקיבוץ במשחקי היכרות וצחוק בשביל לעזור לילדים לנצח את הפחד, ולהחזיר תחושה של נורמליות גם כשהמציאות רחוקה מכך.

גם מיזם "ניידת החיבוק" הפועל בימים האלה בכל רחבי הארץ הגיע לצפון, וביקר משפחות בממ"דים ובמקלטים עם משחקים ומתנות, ופיזר אור בקרב התושבים שצריכים קצת נחת.