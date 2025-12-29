השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (שני) במהלך ביקורו בקריית שמונה כי יחל בעבודת מטה, כדי להפוך את העיר לזכאית לנשיאת נשק.

במהלך הביקור אמר בן גביר כי משרד הנגב והגליל השקיע 280 מיליון שקלים "בכל מיני פעולות ומיזמים, ופריחה וצמיחה. אני יודע כמה לכולכם חשוב כאן המקום הזה". בפגישה לאחר מכן, יחד עם חברי סיעת "עוצמה יהודית" וראש העיר אביחי שטרן, אמר כי הפיכת העיר לזכאית לנשק "יאפשר למי שנשאר כאן להגן על עצמו".

השר לביטחון לאומי ציין כי זה ייעשה "במקביל לכוח גדול של משטרה שרואים שהושקע כאן וליחידות המיוחדות". "אני חייל שלך לנושא החלטת ממשלה ייעודית לקריית שמונה, אני רוצה שזה יקרה וכולנו רוצים שהדבר הזה יקרה. בעניין הזה - יש לך שש אצבעות שלנו על מלא", הוסיף.