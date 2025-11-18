בג"ץ דן בעתירה לקבלת התיעודים האחרונים מנחל עוז

בג"ץ החל לדון הבוקר (שלישי) בעתירה הדורשת להשיב מדוע לא יאשרו למשפחות התצפיתניות שנפלו במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, לצפות בתיעודים ולהאזין להקלטות החיילות מיום הטבח, או היממה הקודמת לו.

אייל, אביה של רוני אשל שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, סיפר בריאיון לטליה כהן בחדר החדשות, כי המשפחות השכולות אכן קיבלו הקלטות של יקירותיהן - אך רק בדקות שקדמו לטבח. "אנחנו יודעים שהחמ"ל נשאר לעבוד בשעות שלאחר מכן, הוא תפקיד והמשיך לתת פקודות - עד שהושלמה הפשיטה לתוך החדר עצמו, ואז כבר אין בו חשמל והוא מתחיל לבעור", אמר.

אביה של רוני סיפר כי המשפחות ניסו לפנות אל מערכת הביטחון בשיח ובהידברות אך לא צלחו בכך. "פנינו לבג"ץ, ואז אישרו לנו להגיע ולשמוע - אך לא לקבל", אמר. אייל, אמר כי במידה וניתן היה לעבוד מול המערכת בשביל למנוע זאת הוא היה פועל כך. "אני מאמין שיש שופטים בירושלים", הוסיף.

עורך הדין מטעם המשפחות השכולות, אמר במהלך הדיון הקודם כי עמדת הצבא היא שאין עוד כלום. "אחרי ויכוחים והתעקשות הסתבר שיש עוד הקלטות. אנחנו לא יודעים מה יש ומה אין, יודעים להניח שמעבר למספר הקלטות שמסתיימות ב-7 בבוקר למרות שהקלטות הקשר מסתיימות אחר כך. "יש גם טלפון אדום, יש גם מערכת של ורד הרים. שהצבא יעשה רשימה של מה בכלל יש לו ביד".