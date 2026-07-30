תיעוד בלעדי: בחתונה שנערכה אתמול (רביעי), עשרות צעירים יהודים חגגו כשהם שרים את השיר "זכרני נא", כששניים מהם רעולי פנים, וחלקם מנופפים בנשקים ארוכים ובאקדחים.

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במהלך השיר, קראו המשתתפים קריאות נקמה, וצעקו: "נמחה את כל העמלקים פה מסביבנו, תהיה לנו גאולה, יימח שמם".

השיר "זכרני נא" הולחן על ידי דב שורין בשנת 1996 על בסיס פסוק מתוך ספר שופטים, המבטא את תפילתו של שמשון לנקמה באויביו הפלישתים. לאורך השנים הפך הלחן ל"שיר נקמה" פופולרי בקרב גורמי ימין קיצוני, אשר נוהגים להחליף את המילה "מפלשתים" במילה "מפלסטין". השיר אף זכה לגרסאות כיסוי רבות.

השימוש בשיר באירועים בעלי אופי נקמני עורר לא פעם סערה ציבורית וביקורת נוקבת. המקרה הבולט ביותר התרחש בדצמבר 2015 בתיעוד מ"חתונת השנאה", שבה נראו רוקדים חמושים לצלילי השיר כשאחד הנוכחים אף דוקר את תמונתו של הפעוט עלי דוואבשה שנרצח בדומא. אירועים אלו הובילו רבנים ואנשי תרבות לצאת נגד השימוש בשיר בחתונות, בטענה שהוא מעודד אלימות ופגיעה בחפים מפשע.

כתבי אישום הוגשו נגד 13 מהמשתתפים בחתונה בעבירות של הסתה, החזקת נשק והפרת צווי הרחקה. במהלך השנים הורשעו עשרה מהנאשמים וזוכה אחד הקטינים, והזמר סיני תור.