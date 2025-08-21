"לתמוך בישראל": הצעירים מגרמניה שבאו לפה - דווקא עכשיו

מומלצים -

בעולם שבו ישראל נלחמת לא רק בשדה הקרב אלא גם על דעת הקהל העולמית - נדיר לראות צעירים שמוכנים לשלם מחיר אישי כדי לעמוד לצידה. ובכל זאת, דווקא עכשיו, קבוצה של כעשרים נוצרים מרחבי גרמניה, בני 18 עד 35, בחרה להגיע לישראל. הם עזבו כדי לבוא לכאן, ויש להם מטרה ברורה - להביע סולידריות ותמיכה במדינת ישראל ובאנשיה. קשבת דסק החוץ נטלי הוויט פגשה אותם, בכתבה ששודרה הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית".

חלקם דוברי עברית, אחרים שרים עומר אדם וישי ריבו. יש ביניהם כאלה שחובשים כובעים עם סמלי צה”ל, עונדים סיכות ושרשראות למען החטופים, ואחד מהם אפילו קעקע על זרועו – "ה' צבאות".

במשך עשרה ימים הם טיילו בישראל - מרמת הגולן ועד לאתרי הטבח בעוטף עזה, ממרכזי ההייטק ועד לכותל, מהכנרת עד לים המלח. הם באו לחוות את המדינה דרך העיניים, הרגליים והלב. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד