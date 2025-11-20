לחצים הופעלו על מפקד מחוז י-ם: בטל את צווי הרחקה מהר הבית

לחצים הופעלו על מפקד מחוז ירושלים הפורש ניצב אמיר ארזני לבטל צווי הרחקה מהר הבית שניתנו ליהודים - כך פרסמנו הערב (חמישי) במהדורה המרכזית. לפי גורם ביטחוני, לחצים בנושא הופעלו מסביבת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

חברת הכנסת לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), הניחה לאחרונה הצעת החוק שמגבילה את יכולת המשטרה להוציא צווי הרחקה מהר הבית. מפקד מחוז ירושלים פירש זאת כלחץ בנושא. בעקבות המשך הלחץ שהופעל עליו, החליט ניצב ארזני לפרוש - לאחר שנה בלבד בתפקיד.

לפי מקורות בתנועות העלייה להר הבית, פעילים שהורחקו פנו לשר בן גביר ואף לרעייתו איילה, בבקשה שיפעלו מול מפקד המחוז ארזני לצמצום ולביטול הצווים.