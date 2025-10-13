האינטרס של חמאס: "אנחנו בעלי הבית בעזה" | צבי יחזקאלי

האינטרס של חמאס - להדגיש: "אנחנו השולטים ובעלי הבית כאן ברצועת עזה" - כך התייחס הבוקר (שני) פרשן i24NEWS צבי יחזקאלי לפרסום תיעודי משפחות החטופים מדברים עם יקיריהן ביוזמת ארגון הטרור. כזכור, כחלק מהסכם, התחייב חמאס שלא לקיים טקסי שחרור מחרידים ברצועה - אך הוא תמיד רוצה להפעיל לוחמה פסיכולוגית.

צבי יחזקאלי התייחס בדבריו להודעת חמאס כי ימשיכו לפעול לשחרור האסירים הביטחוניים: "הם אומרים - אנחנו נמשיך לחטוף כדי לשחרר", ואמר כי ריבי החמולות שמתקיימים ברצועה נועדו להדגיש - אנחנו נשלוט פה. "מה שקורה בעזה זה טבח שמתבצע נגד מתנגדיו, וזו הסיבה שהבלוגר סאלח אל-ג'עפראווי נורה למוות אמש".

בהודעה הם אומרים כי יהיו מחויבים להסכם, אך חמאס הוא אותו חמאס - שנתיים אחרי: רצועת עזה חרבה, אך הוא ממשיך לתפקיד.