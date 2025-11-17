"סליחה שלא הצלחתי להציל אותך": מני גודארד הובא למנוחות

מני גודארד, החלל החטוף שהושב ארצה לישראל, הובא היום (שני) למנוחות בקיבוץ בארי. אלפים הגיעו לחלוק לו כבוד בדרכו האחרונה. בנו, גוני, ספד לו: "סליחה שלא הצלחתי להציל אותך ואת אמא, סליחה שלפעמים לא הייתי בן טוב. תודה שהענקת לי משמעות בחיים ולא ויתרת עליי - לא משנה מה".

בנו סיפר כיצד הוא זוכר שכשהיה מצוברח "הייתי בא אליך. לא דיברנו, רק התחבקנו - החיבוק שלך היה כל כך מיוחד, חיבוק אוהב שנותן תקווה וביטחון". הוא הוסיף כי כעת אביו "יכול לנוח בשלווה עם אמא למעלה, אתם יכולים להסיר את הדאגה שלכם עלינו, אנחנו שורדים בחיים האלה בזכותם".

צילום: גרגורי באדו, הקלטה: גדעון ארנולד

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ספד למני: "אנחנו עומדים כאן היום ונפרדים ממך, אך למעשה דברי הפרידה האלה מוקדשים לשניים - לך ולאיילת, האהבה האמיתית של חייך". הרצוג, סיפר איך הכיר את משפחת גודארד. "אני זוכר את התמונה המחויכת של שניכם ששלחה לי איילת מאחת ההפגנות בקיץ 2023, ואיך ביולי, שלושה חודשים לפני אותו בוקר נורא - היא שלחה לי 'אנחנו רק אנשים מהשורה שרוצים לחיות באחווה'".

הרצוג פנה לקהילת בארי: "מזה למעלה משנתיים שמיכל ואני מלווים אתכם בצמתים הרבים, אנחנו רואים אתכם קמים כמו פרח מתוך האפר ושבים אל השדות, המטעים והמפעל". נשיא המדינה סיפר כי לראות את תקומת הקיבוץ היא מרגשת. "זה ממלא את הלב, בתקווה, ובה בעת מציף את האמת הברורה - המסע הזה, של השיבה לחיים והביתה טרם הסתיים - מוכרחים להחזיר את כל שלושת החטופים-החללים שנותרו בידי המרצחים".

מור, בתו של מני גודארד, סיפרה על תקופתה בתור ילדה עם אביה: "היית לי עוגן, אני זוכרת איך היית מרים אותי גבוה באוויר ומסתכל עליי במבט הזה שרק לך יש אותו, המבט שאומר 'את מוגנת, את בטוחה'". מור, הוסיפה על הקושי שיש לה בשנתיים האחרונות: "איך נפרדים? איך נותנים מקום לכל כך הרבה כאב ועצב? כי זה כואב וזה עצוב וזה שובר את הלב".

"אבא שלי, אתה שהיית האיש עם הלב הכי גדול בעולם. נכון שכל ילד חושב שאבא שלו הוא הכי מכולם, אבל אתה באמת היית כזה", הוסיפה.

באדיבות המשפחה

מני גודארד גדל בחוף הים לצד אביו יעקב שעבד כמציל ולימים הלך בעקבותיו, והפך למציל בעצמו. הגיע לקיבוץ בארי בגיל 14 בעקבות אחותו שמואלה. בצבא שירת בסיירת חיל השריון ואף לחם במלחמת יום הכיפורים. משפחתו של מני מתארת אותו כאיש נדיב, אוהב אדם ללא גבולות ואוהד שרוף של הפועל תל אביב. לאורך חייו מילא תפקידים רבים בקיבוץ, בין היתר, ניהל את בריכת הקיבוץ במשך שנים ארוכות. מבין הישגיו הרבים, נהג להחשיב את משפחתו להישגו הגדול ביותר. מני היה אב מסור לארבעת ילדיו, וסב גאה ואוהב לנכדיו.

בבוקר השבעה באוקטובר הסתתר בממ"ד בביתו שבקיבוץ בארי עם אשתו איילת. השניים ברחו לאחר שביתם הוצת, אך המחבלים ארבו להם מחוץ לבית. מני נרצח ונחטף לעזה, אשתו איילת הסתתרה בשיחים במשך כמה שעות עד שנרצחה גם היא.