סקר i24NEWS: רוב הציבור מביע אמון נמוך בנשיא העליון עמית

סקר שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" עבור ערוץ i24NEWS והתוכנית "קבינט שישי", ביקש לבחון את מידת האמון של הציבור בנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מספר נושאים ביחס לשנה החולפת בהם מצבה האסטרטגי של ישראל, והיחס לבג"ץ

על רקע ביקורת נציב השופטים על יצחק עמית והעימות החזיתי עם הממשלה, שאלנו - מהי מידת האמון שלכם בנשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית?

50 אחוזים מביעים אמון ברמה נמוכה בעמית

42 אחוזים השיבו - מידת אמון גבוהה

חמישה אחוזים - בינונית

והשאר לא יודעים

על רקע הפרידה משנת 2025, ביקשנו לבדוק מספר נושאים ביחס לשנה שחלפה, שאלנו - כיצד, לדעתכם, השתנה מצבה האסטרטגי של מדינת ישראל ביחס לשנה שעברה?

52 אחוזים, רוב מכריע, השיבו - השתפר

32 אחוזים ענו - המצב הורע

13 אחוזים - ללא שינוי

והיתר לא יודעים

עוד שאלנו, האם עמדתכם ביחס לבג"ץ השתנתה בשנה האחרונה?

48 אחוזים השיבו השתנתה לרעה

31 אחוזים - נותרה ללא שינוי

ו-21 אחוזים ענו השתנתה לטובה

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-31 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 509 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.