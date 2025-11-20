חשד לגל הצתות בבאר שבע: שריפות פרצו בשורת בנייני מגורים

חשד לגל הצתות: מספר גדול של שריפות פרץ הלילה (חמישי) בתשעה בנייני מגורים ברחבי העיר באר שבע. במהלך כל הלילה התקבלו עשרות דיווחים במוקד כבאות והצלה על שריפות בבניינים בני 3,4,5 קומות ברחובות השונים. עד כה, נעצר חשוד אחד - נער יהודי בן 16, תושב העיר.

צוותי כבאות והצלה מתחנת באר שבע הוזנקו לשריפות שפרצו בדירות, לובי ובמקלטי הבניינים ופעלו לכיבוי המוקדים, ביצעו סריקות לאיתור לכודים בכל הדירות עקב דיווחים על עשן בכל הקומות. רוב דיירי הבניינים הונחו להסתגר בבתים לשים סמרטוטים רטובים במפתן הדלת לסגור חלונות ודלתות ולהיכנס לחדרים פנימיים.

דייר באחד הבניינים סיפר ל-i24NEWS: "היה פה ממש נס, כל הארון חשמל נשרף. ההורים שלי אנשים מבוגרים, עכשיו הם נשארו בלי חשמל וכל גורם מתנער מהם. זה בניין ישן, אנחנו לא יודעים מה לעשות".

בשריפות הלילה חולצו על ידי לוחמי האש כ-15 לכודים בדירות אפופות עשן, בינהם גם ילדים ותינוקות והועברו לטיפול גורמי הרפואה במקום. חוקר דליקות זומן לטובת בדיקת נסיבות פרוץ השריפות.