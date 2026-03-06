סקר i24NEWS: רוב הישראלים בטוחים - ניצחון על איראן זה הניצחון המוחלט

סקר דיירקט פולס עבור i24NEWS חושף כי רוב גדול בציבור הישראלי, כולל בקרב מצביעי האופוזיציה, תומך בניצול ההזדמנות לחיסול חיזבאללה, ו-69% רואים בהפלת המשטר באיראן ניצחון מוחלט • ממצאי הסקר

נוה דרומי
נוה דרומי ■ מגישת "קבינט שישי"
תקיפה בטהרן, איראן, 28.2.2026
תקיפה בטהרן, איראן, 28.2.2026AP Photo

סקר חדש שערך מכון דיירקט פולס עבור ערוץ i24NEWS, והתפרסם היום (שישי) בתוכנית "קבינט שישי", גילה תמיכה רחבה בציבור הישראלי בביצועי נתניהו וטראמפ בניהול מלחמת "שאגת הארי".

סקר i24NEWS: רוב הישראלים בטוחים - ניצחון על איראן זה הניצחון המוחלט

67% מכלל המדגם נתנו ציון "מצוין", ו-21% נוספים נתנו ציון "טוב" - סך הכל 88%. בקרב מצביעי הקואליציה עמד השיעור על 96%, ואילו בקרב מצביעי האופוזיציה ציינו 78% את הביצועים ב"מצוין" או "טוב".

לשאלה האם הפלת המשטר באיראן תיחשב ל"ניצחון מוחלט" כפי שהצהיר ראש הממשלה, השיבו 69% בחיוב: 88% מקרב מצביעי הקואליציה ו-47% מקרב מצביעי האופוזיציה. 25% השיבו בשלילה ו-6% לא ידעו.

השאלה שזכתה לתמיכה הרחבה ביותר עסקה בחזבאללה: 91% מכלל הנשאלים סבורים כי ישראל צריכה לנצל את ההזדמנות ולפעול עד לחיסולו המוחלט של הארגון. 96% מקרב מצביעי הקואליציה ו-84% מקרב מצביעי האופוזיציה.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-5 במרץ 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 516 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.

