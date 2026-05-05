המשטרה תסיים השבוע את חקירת הרצח של ימנו זלקה, שנדקר למוות בידי חבורת נערים בערב יום העצמאות. אחיו ואחותו התייצבו הערב (שלישי) לריאיון עם כתבתנו שני ויצמן ששודר במהדורה המרכזית, וסיפרו על האח עם לב הזהב שאיבדו, הכאב וסערת הרגשות שבה הם נתונים מאז.

מאז אותו לילה נורא שבו נרצח באכזריות, משפחתו של ימנו זלקה ז"ל מנסה לאסוף את השברים, ולהבין איך ויכוח קטן כל כך, הפך לאובדן גדול כל כך.

יירוס זלקה, אחותו של ימנו ז"ל, שיתפה: "אני הייתי בדרך חזרה הביתה כשקיבלתי את השיחה מאחותי הקטנה, שאמרה שימנו היה מעורב בקטטה. אמרתי לה: מה? את צוחקת עליי, נכון? הוא לא ידע לדבר עם נציגי שירות - הוא היה אומר לי: ׳ירוס, דברי איתם׳."

במקום הזה, כשמצד אחד זירת הרצח ומהצד השני מקום העבודה של ימנו בסניף "פיצה האט", האחים מנסים להבין איך בין שני המקומות האלה, מרחק קצר כל כך, נקטעו חייו באכזריות. הם מספרים על הקשר ההדוק ביניהם, על אדם מיוחד שתמיד היה שם בשביל כולם ועל משפחה מלוכדת שנשארה עם חלל שבלתי אפשרי למלא.

גטאסו זלקה, אחיו של ימנו: "בסופו של דבר, כל אחד שהיה שם ידע לתת אגרוף, ידע לבעוט - וזה רק החליש אותו לדקירה. מבחינתי, כולם צריכים לקבל עונשים מאוד חמורים. זה לא יכול לעבור לסדר היום".

"יש פה גם עניין של ׳לא תעמוד על דם רעך׳ - עצם העובדה שאתה רואה בן אדם שצריך עזרה ולא מזמין אמבולנס או משטרה - זו עבירה בפני עצמה. אם רק היו מזמינים, אפילו דקה או שתיים קודם - יכול להיות שימנו היה היום בחיים", אומרת יירוס.

על אמירתו של פעיל הליכוד רפי קדושים בכנסת, לפיה "הנערים לא התכוונו להרוג אותו, אלא רק לדקור", אומר אחיו של ימנו: "מה שמעצבן אותי זה שנותנים במה למישהו שמרשה לעצמו להגיד אמירות כאלה - כי זה עלול לעודד נערים אחרים לעשות את אותו דבר".

"ברגע שיש מישהו בתוך ועדה בכנסת, שהוא עבריין מורשע, ואומר: ׳זה רק דקירה׳ - אז מה, זה בסדר? אז היום דקירה - ומה בהמשך? חיי אדם הם כאלה זולים?".