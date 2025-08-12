אלי לוי בשטח: מחדל הזיהום במפרץ חיפה - והמאבק לשינוי

מומלצים -

אלי לוי בשטח: לפני חודש וחצי התרחש במפרץ חיפה תרחיש הבלהות של מדינת ישראל - טיל איראני פגע במתקן בתי הזיקוק והרג שלושה מעובדי בזן. מאז, נראה ששום דבר ממש לא קרה - הזיהום עדיין נמצא בעוצמות גבוהות, המפעלים הפטרוכימיים עדיין עובדים והתושבים העייפים לא יצאו בהמוניהם לרחובות להפגין ולדרוש את העתקת המפעלים. יצאנו לפגוש את התושבים והפעילים הסביבתיים של הקריות, שחולמים על עתיד נקי למפרץ. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.