המפכ"ל מבהיר: "אנחנו מצייתים לבג"ץ ונקיים כל פסיקה בלי להניד עפעף"

מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, יצא היום (רביעי) בהצהרה חד-משמעית בנוגע למחויבותה של משטרת ישראל למערכת המשפט. דבריו של המפכ"ל מגיעים במטרה לבלום סערה ציבורית נרחבת שהתעוררה בעקבות ריאיון של דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, ברשת ב', שמאוחר יותר הספיק להבהיר את דבריו כי במשטרה אכן יצייתו לפסיקות בג"ץ.

המפכ"ל הבהיר בדבריו כי נאמנותה של מערכת אכיפת החוק נתונה אך ורק למדינה ולדין, והדגיש: "נפעל ללא משוא פנים נגד כל ניסיון לפגוע בטוהר הבחירות או להפר את החוק או לשבש את הסדר הציבורי".

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דובר המשטרה ניצב-משנה אריה דורון נשאל אמש למי תציית המשטרה במקרה של התנגשות בין הממשלה לבג"ץ - שאלה שעמדה במרכז הדיון הציבורי לאחר שהשרים יריב לוין ושלמה קרעי הובילו החלטת ממשלה שלא לציית לפסק דין בנושא הרשות השנייה.

דורון עורר סערה כשסירב להשיב במפורש והסתפק באמירה "נציית למי שהחוק מחייב אותנו", אך הבוקר מיהר להבהיר למקורביו כי "המשטרה כפופה להחלטות בג"ץ ותציית לפסיקותיו", וטען כי מדובר היה בשאלה מתחכמת שמנסה לייצר סערה מיותרת.

לצד ההתייחסות לשלטון החוק, התייחס המפכ"ל לוי גם למאבק המשטרה בפשיעה הגואה במגזר הערבי, בעקבות מבצע רחב היקף בצפון הארץ שהתמקד בצינורות החמצן הפיננסיים של ארגוני הפשע. לוי מתח ביקורת על מה שכינה "התייחסות צינית" למקרי הרצח, והבטיח כי המשטרה תמשיך להכות בראשי הארגונים וביכולות הכלכליות שלהם, כולל בתחומי הקריפטו והארנקים הדיגיטליים. "אנחנו חזקים, אמיצים, אגרסיביים ולא נשקוט עד שהארגונים האלה ייעלמו מחיינו", חתם המפכ"ל את הצהרתו.