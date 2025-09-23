גורמים במשטרה: "בתי המשפט הופכים את המחאות לאנרכיה"

מומלצים -

במשטרה משמיעים היום (שלישי) קריאת אזהרה חריגה על רקע גל המחאות מול בתי נבחרי הציבור. גורמים בכירים טוענים כי החלטות בתי המשפט משחררות חשודים בהפרות סדר ובניסיונות פגיעה בנבחרי ציבור - ובכך מעניקות לדבריהם לגיטימציה להתפרעויות.

״לא ייתכן שבתי המשפט לא יאפשרו למשטרה לממש את פסיקת בג"ץ וישחררו חשודים בהפרות סדר. כך המחאות עלולות להפוך לאנרכיה של ממש", אמרו הגורמים, ותהו האם השופטים היו מגלים סלחנות דומה אילו ההפגנות התקיימו מול בתיהם.

במשטרה הזהירו כי ההתפתחויות האחרונות עלולות להוביל לפגיעה ממשית בנבחרי ציבור. הדברים נאמרים לאחר מחאה שנערכה הבוקר מול ביתו של השר קיש, שחרור מפגין שנעצר אתמול, והפגנה נוספת שנמצאת כעת בדרכה לביתו של ח"כ ביסמוט.