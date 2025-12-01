מירי רגב מקדמת: קנס 10 אלף שקל על שימוש בנייד בזמן נהיגה

שרת התחבורה מירי רגב חשפה הבוקר (שני) כוונה לקנוס נהגים שיעשו שימוש בטלפון הנייד במהלך נהיגה - בלא פחות מ-10,000 שקלים. קנס זה יהיה חלק מהחמרת האכיפה שמקדמים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) והמשטרה על שבע עבירות שונות בכבישים.

במהדורה המרכזית דיווחנו על העבירות עליהן תוחמר האכיפה, בהן נהיגה בשכרות, חציית קו הפרדה רצוף ומעבר ברמזור אדום. כאמור, האכיפה החדשה תכלול הגדלה משמעותית של גובה הקנסות בגין עבירות אלה - וכן בחלק מהמקרים אף החרמת רכב של מבצע העבירה.

בנוסף, גורמים במשרד התחבורה מסרו ל-i24NEWS כי נשקלת האפשרות שגובה הקנס יושפע גם משווי הרכב - כך שככל ששוויו יהיה גבוה, כך גם שווי הקנס.

מהלכי האכיפה הללו מצטרפים לתוכנית שהשיקו אמש הרלב"ד והמשטרה בעלות של 50 מיליון שקלים, זאת ברקע הזינוק במספר ההרוגים בכבישים - שהגיע מתחילת השנה ל-421, עלייה של 7%% לעומת אשתקד ושיא מדמם של שני עשורים.