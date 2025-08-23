אחרי שבוע של שיבושים: כלל קווי הרכבת ישובו לפעילות

מומלצים -

תנועת הרכבות מדרום לתל אביב תחודש מחר, כך נמסר הערב (שבת) משרת התחבורה מירי רגב ומ"רכבת ישראל", כשבוע אחרי שרכבת משא פגעה בתשתיות החשמל וגרמו לשיבושים קשים. בנוסף, ייפתחו תחנות גני אביב וכפר חב"ד, הרכבות תגענה עד תחנת ת"א ההגנה. ביום שני - ישובו לפעילות כלל קווי הרכבת.

השרה רגב, הודיעה בתדרוך עיתונאים שקיימה ביום חמישי עם מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, יו"ר דירקטוריון רכבת ישראל, עו"ד משה שמעוני, ומנכ"ל רכבת ישראל בפועל, אבי אלמליח, על חזרת תנועת הרכבות, באופן הדרגתי, תוך הקדמת לוחות זמני עבודות הבטיחות באיילון ושיקום תשתיות החשמל.

החל ממחר, יום ראשון, ישובו לפעול הקווים:

• רכבות מכיוון דרום תגענה עד לתחנת ת"א ההגנה.

• רכבות בקו בית שמש-נתניה, תסתיימנה בתחנת לוד.

• תחנות כפר חב"ד ולוד גני אביב תיפתחנה מחדש לשירות.

החל מיום שני, תחזור תנועת הרכבות באופן מלא, עם מספר עיכובים בשל הוספת תחנות ביניים:

• תיפתח לשירות תחנת ת"א השלום, ותנועת הרכבות באיזור ת"א ורחבי הארץ תחזור לסדרה.

• קו אשקלון-בנימינה יסתיים באופן זמני בתחנת הרצליה (במקום בבנימינה). נוסעים בקו זה שיעדם צפונית לתחנת הרצליה יבצעו החלפת רכבות בתחנה זו וימשיכו ליעדם.

• לא תופעלנה רכבות ישירות (ללא החלפה) בקו כרמיאל-באר שבע. תתאפשר נסיעה בין התחנות באמצעות החלפת רכבות. הרכבות הישירות צפויות לשוב לפעילות בתאריך 1.9.25

- ביום זה ייתכנו עיכובים קלים בלוחות הזמנים, בשל תוספת עצירות ביניים לחלק מהרכבות.

עד תאריך 1.9.25, תנועת הרכבות תשוב לסדרה באופן מלא.

ברכבת ישראל מציינים כי "הקדמת לו"ז העבודות התאפשרה הודות להתגייסותם של צוותי הרכבת שפועלים מסביב לשעון בכלל מוקדי העבודה, על מנת להחזיר את תנועת הרכבות לסדרה".

ברכבת ממליצים להתעדכן בפרטים המלאים באתר האינטרנט, היישומון, או מוקד השירות הטלפוני ובאמצעים הדיגיטליים.

נזכיר כי לפני כשבוע, רכבת משא פגעה בכבלי תשתית החשמול בשני מוקדים עיקריים: באיזור צומת גנות מדרום לתל אביב, וכן בין חדרה ונתניה. כתוצאה מכך נגרמו שיבושים קשים בתנועת הרכבות וחלק מהקווים אף הפסיקו לפעול כלל. בהמשך, שרת התחבורה מירי רגב התייחסה לתקרית במהלך אירוע השקת המסילה הצפונית. בין היתר, טענה רגב כי "זה לא נעים, אבל הרכבות עובדות. גם כשהיו טילים היה קל להפסיק את עבודת הרכבת, אבל נלחמנו כדי שהפעילות תימשך. אנחנו נותנים מענה לציבור, צריך לבדוק מה קרה, לתקן את התקלות ולהמשיך בשירות".