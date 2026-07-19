אשת התקשורת שיתפה שביתה נשרף: "אין לי מה לומר - ואין לי בית"

יעל שבח, אשת תקשורת ואלמנתו של רזיאל שבח שנרצח בפיגוע בכביש 60 בשנת 2018, שיתפה בפוסט שפרסמה אמש (מוצאי שבת) כי ביתה נשרף כליל בשריפה בחוות גלעד. "שבוע טוב. למי שיכול להרשות לעצמו. הייתה שריפה. הבית כבר איננו. אנחנו בסדר. אין לי מה לומר, ואין לי בית.

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הפוסט מגיע, כאמור, על רקע השריפה שכילתה חלקים מן היישוב. פרויקט מימון המונים הוקם כדי לסייע בתיקון הנזקים שנגרמו ובשיקום היישוב. בעמוד התרומה נכתב: "הצתת הענק הייתה פגיעה מכוונת וממוקדת בלב ליבה של ההתיישבות - בחוות גלעד, חלוצת החוות ביהודה ושומרון. הנזק שנותר מאחור הוא בלתי נתפס ומגיע לעשרות מיליוני שקלים".

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"האש הותירה חורבן אדיר: 15 בתי מגורים של משפחות יקרות שנשרפו כליל, 10 בתי עסק בגדלים שונים שנחרבו לחלוטין, 10 בתים ומחסנים נוספים שנפגעו ונשרפו חלקית. זו מכה אדירה של עשרות מיליוני שקלים לחווה שמובילה את חזית ההיאחזות בארץ כבר שנים. משפחות שלמות נותרו ללא קורת גג, ועסקים קרסו. אל תעמדו מנגד. היו חלק מההיסטוריה, חלק מהשיקום וחלק מהתשובה המוחצת לאויב", נכתב.

כזכור, אמש פרסמנו בפרסום ראשון כי חקירה ראשונית של השריפה שפרצה בשומרון מעלה כי היא פרצה, ככל הנראה, בעקבות בדל סיגריה שהושלך מרכב חולף. רק אחרי כחמש שעות, צוותי הכיבוי בשומרון, שפעלו יחד עם צוותי כיבוי מרחבי הארץ, השיגו שליטה על השריפה בחוות גלעד, כך מסרו יחד כבאות והצלה, המשטרה וצה"ל.

חוקרי השריפות של מחוז יו"ש בשיתוף חוקרי מחוז ש"י של המשטרה החלו בפעולות לחקירת נסיבות פרוץ השריפה. המשטרה הודיעה כי "חוקרי השריפות של מחוז יו"ש בשיתוף חוקרי מחוז ש"י של המשטרה החלו בפעולות לחקירת נסיבות פרוץ השריפה".

לאחר הפרסום, המשטרה אישרה כי "נכון לרגע זה, מסקנה ראשונית של צוות החקירה היא שהשריפה נגרמה במוקד אחד כתוצאה מזריקה של בדל סיגריה לצידי הדרך, והיא זו על פי המסתמן שגרמה להתפרצות דליקה. במקביל לחקירה זו שהחלה כאמור, נמשכים גם בשעה זאת המאמצים והפעולות לאיתור הרכב המעורב על ידי כוחות צה״ל ומשטרת ישראל, במטרה להביא למיצוי החקירה בהקדם".