סמל עידן פוקס, לוחם השריון בן ה-19 שנהרג בלבנון מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה הובא היום (שני) למנוחות. ליוו אותו חברים, בני משפחה ותושבי העיר פתח תקווה.

עידן שירת כלוחם בגדוד השריון 77 בעוצבת "סער מגולן". באירוע הקטלני, שאירע בעיצומה של הפסקת אש לכאורה שאמורה לשרור בלבנון, נפצעו גם קצין ושלושה לוחמים באורח קשה, ועוד שניים בינוני עד קל.

בני המשפחה מספרים על צעיר אהוב ומלא שמחת חיים. אימו מיטל ספדה לו: "עידן שלי, שלנו. ילד אהוב וטוב לב. כשנולדת לא בכיתי, היית מלאך שחיכינו לו כל כך. כל הטירונות היינו נוסעים אליך, היית אומר אמא יש עוד חיילים, הם יכולים לבוא לאכול איתנו? היית אח בכור למופת. תמיד אמרת אמא אני אוהב אותך. היה לנו חיבור, שנינו ידענו ושינינו ידענו שזה יגיע. שתקנו והמשכנו עד שזה יגיע. לקחו לי את הלב. אבל עידן היה רוצה שתרימו צייסר, שתחגגו, שתלכו להופעה של עדן בן זקן. נעשה הכל כדי שכולם ידעו מה היית ומה העולם הפסיד".

יובל, בת זוגו של עידן המשרתת כתצפיתנית בגזרה, הייתה זו שזיהתה בזמן אמת את האירוע ואת שיגור הרחפן לעבר הכוחות. רק אז הבינה שמדובר בצוות שבו משרת גם עידן. בלוויתו היא ספדה לו: "זה שאני צריכה לדבר על מי שהוא היה, כל מה שהיה לי זה מוזר, תודה על כל תחושה טובה שנתת לי. על כל פעם שאמרת לי אני אוהב אותך. סליחה שראיתי את הדקות האחרונות שלך. התסריט לא יוצא לי מהראש: על אחת האלונקות נמצא הבן אדם שאני הכי אוהבת, שראיתי כמה הכול קרוב אליך, מבלי לדעת שזה אתה. סליחה שלא יכולתי לעזור לך".

מאות הגיעו היום לבית העלמין סגולה בפתח תקווה כדי לחלוק לו כבוד אחרון. סמל עידן פוקס הוא החייל הראשון שנפל מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בדרום לבנון - זו שחיזבאללה מפר על בסיס יום יומי. ואילו תגובות ישראל להפרות האלה מוגבלות כרגע, בלחץ אמריקני כבד.