הקרב על קריית שמונה: מועמד הליכוד נגד הטענות על הזנחה

מאז הפסקת האש עם לבנון לפני שנה, בקריית שמונה מתקשים לשקם את העיר מנזקי המלחמה, וחלק מהתושבים לא ממהרים לחזור. על פי הטענות של חלק מתושבי העיר, הממשלה לא משקמת את העיר בגלל ההפסד בבחירות האחרונות לראשות העירייה של אלי זפרני, מועמד הליכוד ויושב ראש סניף המפלגה בעיר.

על פי זפרני, הממשלה דווקא העבירה לעיר מאות מיליוני שקלים לשיקומה. יתרה מכך - לטענתו, המצב הקשה בו העיר נמצאת והקושי של עסקים בעיר לשרוד, הם לא פחות מניסיון ספין של ראש העיר המכהן אביחי שטרן, שמסרב לקבל ממנו עזרה למרות שהציע.

בינתיים בקריית שמונה מדברים על מאבקי כוח ופוליטיקה פנימית שמחסלים את העיר. בזמן שראש העירייה מגלגל את האחריות על הממשלה, התושבים נותרים לבדם ללא מענה.