יותר מחוברים לשורשים ויותר מאמינים - דווקא במקום הכי חשוך
לאחר שנתיים של מלחמה, אפשר לומר: זו השעה היפה של ישראל והעם היהודי • כשמסתכלים אחורה אפשר לראות מה השתנה - ויש לא מעט • המדינה יותר יהודית ודמוקרטית - ולמה אנחנו יותר יהודים ברוח? תשאלו חטופים ששבו
השבוע, לאחר שנתיים של מלחמה, אפשר לומר בגאווה: הגענו לאחת משעותיה היפות של מדינת ישראל והעם היהודי, זו גם הזדמנות להסתכל אחורה ולראות מה השתנה - ויש לא מעט. לפני קצת יותר משנתיים, בזמן המחאה, היהדות הפכה לשק חבטות. הדת והאמונה הפכו למשהו להלום בו כאילו מדובר בטרנד שיחלוף - ולא בדת העתיקה והנרדפת בעולם.
בזמנו, ניסו להחליף, מטאפורית כמובן, את התנ"ך במגילת העצמאות. "נאמנים למגילה", הייתה הסיסמא, בלי קשר לעובדה שבמגילה מופיע המונח מדינה יהודית - ואין שום אזכור למדינה דמוקרטית. שנתיים אחרי - ישראל היא יותר יהודית ודמוקרטית.
למה אנחנו יותר יהודים ברוח? כי עלינו מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. כי "הסלבים" שלנו השתנו, והם הלוחמים ששרו שירי אמונה בשטחי הכינוס, של הנופלים הרבים שהגיעו מהפריפריה הגאוגרפית והחברתית - וגם של חטופים שחזרו, שמספרים שבמקום הכי חשוך בו היו, לא משנה אם מסורתיים, דתיים או חילונים - מה שהחזיק אותם לא פעם הייתה היהודית.