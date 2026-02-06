נתניהו הבטיח שוב ושוב: אבל איפה הרכבת לתושבי הצפון?

רק השבוע, יצאו שוב ראש הממשלה נתניהו ושריו בשורת הבטחות לקידום קריית שמונה, בישיבת ממשלה חגיגית. גם ההבטחה הזו מצטרפת להרבה מאוד הצהרות והכרזות לאורך השנים על חיבור הצפון למרכז עם רכבות ומסילות. לגליל יש את כל התנאים להצליח: אוויר נקי, קרבה לאתרי טבע, תיירות, אפילו החרמון פה ממול. רק דבר אחד חסר - רכבת. אלי לוי יצא לבדוק מה קרה עם כל ההבטחות האלה?

תחקירנית הפינה ענבל אלחנן שוטטה קצת בארכיון ומצאה כמה קטעי ארכיון שמעמיקים את גודל המחדל של אותה רכבת לקריית שמונה שעדיין לא קמה. שימו לב, לפני שונה שנים, ניסים מלכה, ראש עיריית קריית שמונה דאז, מתראיין לתאגיד השידור ושימו לב מה הוא אומר לעיתונאי רובי המרשלג. ניסים מלכה (יולי 2016): "גם דירות לצעירים, גם מקומות תעסוקה, וגם תחבורה מהירה שתוכל להגיע... לקרב את קריית שמונה למרכז הארץ ואת מרכז הארץ לקריית שמונה".

מוקד הבטחון של רכבת ישראל

שנה וחצי עוברות, ושימו לב מה אומר ראש הממשלה נתניהו כאשר הוא בא להכריז ולחנוך תחנת רכבת בקרית מלאכי – לא בצפון, בדרום. גם שם הוא מדבר על קריית שמונה. ראש הממשלה נתניהו (ספטמבר 2018): "לחבר מקריית שמונה עד אילת בלי רמזור אחד, ועם רשת רכבתית שמכסה את רוב המרחב הזה בצורה מודרנית חדשה".

אלי לוי: "עוד שנתיים עוברות, ומירי רגב, גם אז ב-2020 שרת התחבורה, מגיעה לביקור פה באזור ומכריזה אף היא על תחנת רכבת, אפילו תחנה באזור אתר הרשב"י ליד מירון. אבל לא רק קריית שמונה עדיין לא חוברה לרכבת. זוכרים לפני כמה שנים הבטיחו לנו רכבת קלה? כזו שתחבר את חיפה ועד נצרת. כזו שתעבור בכל כך הרבה יישובים ותחבר אותם לרכבת סוף-סוף: את קריית אתא, את קריית ביאליק, את נוף הגליל, וכמובן את נצרת העיר הערבית הגדולה בישראל. גם הפרויקט הזה, תתפלאו, עדיין לא קם.

ד"ר אסף גסטפרינד: "הגורם הראשון הוא שהממשלות פה מתחלפות באופן תדיר, ואין בנאדם שנמצא בתפקיד במשך שנים ארוכות שיכול לקחת פרויקט ולראות אותו יוצא לפועל גם בעוד 10 שנים ולהסתכל קדימה. סיבה שנייה - אנחנו נמצאים בישראל, ובישראל יש לך הפתעות. הכסף שאולי יועד לרכבת הולך לביטחון".

"על השקל הזה רב לא רק תל אביב, חיפה וירושלים - על השקל הזה רב משרד התחבורה ומשרד הביטחון ומשרד התיירות. בסוף מהשקל נשארות לך 5 אגורות למטרופולין חיפה, וככה זה נראה. אני מקווה שסדר העדיפויות הזה ישתנה, זה באמת צורך לאומי כלכלי ממדרגה ראשונה", הוסיף.

תמיר בן שחר, יועץ אסטרטגי כלכלי: "אנחנו מפספסים את הצפון. התיירות שאפשר לעשות בצפון - זה גם בירוק, בנחלים, בתרבות ובדברים אחרים - אתה לא יכול למצוא את זה בתל אביב. ומדינת ישראל מפספסת, כי 'טוסקנה' אפשר לעשות בגליל. את קריית שמונה ומה שיש מסביבה אין בשום מקום אחר. אם תחברו את הרכבת ותאפשרו לי לעלות על הרכבת בתל אביב או בהרצליה או בחיפה, ובתוך שעה-שעתיים להיות בקרית שמונה ומשם לצאת לכל הטיולים, נעזור לצפון, נחזק את הצפון ונחזיר את אותם תושבים מסכנים שברחו משם וכרגע הם לא חוזרים".