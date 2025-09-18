המוני חרדים מפגינים סמוך לבני ברק - כביש 4 נחסם

מומלצים -

המוני חרדים מפגינים היום (חמישי) נגד חוק הגיוס בכביש 4 סמוך לבני ברק. במשטרה הכריזו על כך כ"הפגנה בלתי חוקית", בטרם יחלו כוחות בפיזורה. עוד הוסיפו כי "מפירי הסדר חוסמים את הכביש". במקביל, הפגנה מתקיימת גם באזור גשר המיתרים.

דוברות המשטרה

הסדרי תנועה כביש 4:

• כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון - התנועה מופנת לכביש 471

• כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה

• כביש 4 בין מחלף אם המושבות למחלף אלוף שדה חסום לתנועה

שוטרי משטרת התנועה נמצאים במקום ומכווינים את התנועה. "אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת", נמסר.

בנוסף נחסמו:

• כביש 443 צומת שילת חסום לתנועה

• כביש 90 צומת ראש פינה חסום לתנועה

שוטרי אגף התנועה פועלים בכל החסימות