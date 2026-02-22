לא רק בהרצליה: המצוקים הבאים שעלולים לקרוס בחופי ישראל

המצוק שקרס אתמול (שבת) בחוף סידני עלי בהרצליה העלה תופעה ישנה-חדשה ומסוכנת מאוד. מצוקי הכורכר מהווים כרבע מרצועת החוף של ישראל, באורך של 45 ק"מ, וישנן מספר נקודות הנמצאות בסכנת קריסה גבוהה ביותר: אשקלון, פלמחים, בת ים, הרצליה, בית ינאי וחדרה. הסיבה המרכזית לקריסת המצוקים היא בלייה טבעית של הסלעים, שנפגעים בעיקר מהגלים בים. כשמוסיפים לזה את משבר האקלים, שמביא עימו גלי חום וגשמים עזים - המצב נהיה עוד יותר מסוכן.

לפני 15 שנים המדינה הראתה שהיא לוקחת את הנושא ברצינות, והקימה את החברה הממשלתית להגנת המצוק החופי. החברה הוציאה במהלך פעילותה שני דו"חות בשיתוף מבקר המדינה, אך מעבר לזה הדברים לא באמת מתקדמים. אחד החסמים של החברה היא הסמכות בשטח בו היא יכולה לפעול, אשר מוגדרת בשטח הימי בלבד - ללא המצוק עצמו, שהאחריות עליו נופלת על הרשויות המקומיות.

בעיה נוספת היא, כמובן, תקציבים - בדו"ח המבקר נכתב שבמשרד להגנת הסביבה, לא דנו בהפרשים הניכרים בעלויות ההגנות הימיות ובשינויים הגדולים בעלויות הרכיבים השונים הנוגעים לביצוע הגנות אלה.