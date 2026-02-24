מטוסי הקרב האמריקנים מהמתקדמים בעולם, F-22, ייפרסו בישראל ויאוישו על ידי טייסים וצוותים אמריקניים, כך ניתן לפרסם היום (שלישי). בישראל יהיו 12 מטוסים והם נשלחו היום מבריטניה.

מדובר במטוס חמקן דו-מנועי, שמיועד לעליונות אווירית מתוצרת לוקהיד מרטין בדומה ל-F35. בנוסף, המטוס יודע לשאת חימושים רבים במשקל כולל של כ-4.5 טון בתצורה חמקנית עם חימוש בבטן המטוס ועד 15 טון בתצורה כוללת. כמו כן הוא מפעיל מערכות מכ"ם בעומק השטח וטכנולוגיות נוספות - בדומה למטוסים ישראלים. הוא גם מתאים לטיסה למרחקים, הוא יכול לשאת כמות גדולה של דלק, מצריך תדלוקים מעטים ויודע (בהיותו חמקן) לצרוך פחות.

המטוס F-22 מסוגל לטוס במהירות 1.5 מאך, על קולי, ללא צורך בפתיחת מבערים כמו מטוסים אחרים. יכולת זו מאריכה את טווח הפעולה, מקטינה את חתימת החום שלו ומאפשרת לו להגיע לזירה במהירות רבה יותר מיריביו.

כזכור, ברקע המתיחות עם איראן, עשרות מטוסי קרב אמריקנים הגיעו כבר למזרח התיכון, זאת במקביל לנושאת המטוסים פורד. גורמים אמריקנים אמרו ל-i24NEWS כי לא מביאים לאזור כל כך הרבה כוחות - כדי שימתינו על הקרקע במשך שבועות ארוכים.

היערכות אמריקנית רחבת היקף במזרח התיכון הולכת ונשלמת בימים האחרונים, על רקע אפשרות להסלמה מול איראן. "הרכבת האווירית" האמריקנית ממשיכה לזרום לאזור עם מטוסי קרב מתקדמים, מטוסי תדלוק, תובלה ומודיעין, כחלק מבניית כוח תקיפה משמעותי.

במוקד ההיערכות עומדת נושאת המטוסים ג'רלד פורד, שנחשבת למתקדמת ביותר בצי האמריקני. "פורד" צפויה להגיע לאזור כבר בימים הקרובים, מוקדם מההערכות הראשוניות שדיברו על כשבוע נוסף לפחות.

הנושאת מביאה עמה כ-90 כלי טיס, לצד משחתות וכלי שיט נוספים המלווים אותה במסגרת כוח המשימה הימי. הגעתה צפויה להציב את ארה"ב בעמדת מוכנות גבוהה במיוחד לפעולה התקפית.

לצד ה"פורד", במזרח התיכון כבר פרוסים כוחות משמעותיים של הצבא האמריקני: לפחות 24 מטוסי F-15 בבסיס מואפק סאלטי בירדן, לפחות 30 מטוסי F-35 באותו בסיס, עשרות מטוסי F-16 בירדן, איחוד האמירויות, קטאר וסעודיה, מטוסי לוחמה אלקטרונית מסוג EA-18G ומערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג THAAD.

בנוסף, עשרות מטוסי תדלוק KC-135R מאפשרים טווח פעולה ארוך במיוחד למטוסי הקרב - זהו מרכיב קריטי במקרה של תקיפה באיראן. במקביל, נושאת המטוסים לינוקלן כבר נמצאת בים הערבי, סמוך למפרץ עומאן, וגם היא נושאת עמה כ-90 כלי טיס.