"המדרג הלאומי": המסע המפתיע של כוכב הרשת שהפך לסטנדאפיסט מצליח

איך הופכים סרטון ויראלי אחד לקריירת סטנד-אפ מצליחה ומיינסטרימית? לפני שלוש שנים, יונתן גרובר היה עוד צעיר אלמוני, עד שהעלה לרשת סרטון פשוט שבו דירג משולשי פיצות - ושרף את המדיה החברתית.

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ברגע אחד, החלום הרחוק להפוך לקומיקאי מצליח הפך למציאות חיה, וגרובר הוכתר כמעט רשמית בתור "המדרג הלאומי" של ישראל. מאותו גימיק דירוגים ראשוני, הוא השכיל לבנות בעבודה קשה ובכישרון רב קריירה ענפה כסטנדאפיסט מבוקש.

דרור רפאל יצא השבוע לפגוש את גרובר כדי לגלות את הסיפור האמיתי שמאחורי התופעה. הכתבה חושפת את הדרך הארוכה, המרתקת והמורכבת שעבר: מהילדות כילד דתי ביישוב אפרת, דרך תהליכי השינוי והיציאה בשאלה, ועד להפיכתו לקומיקאי חילוני מובהק שחי את העיר הגדולה וממלא אולמות שבוע אחר שבוע.

במפגש פתוח ומשעשע, הם מדברים על המעבר החד מהרשת אל הבמה החיה, על הלחץ לספק בדיחות בקצב של טיקטוק, ועל השאלה המסקרנת מכולן – איזה ציון יבחר "המדרג הלאומי" להעניק לכתבה שנעשתה עליו?