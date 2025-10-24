אסון בצפון: נקבע מותה של הפעוטה שנשכחה ברכב בזכרון יעקב

בת השנה וחצי הגיעה לבית החולים רמב"ם במצב אנוש - ובהמשך נקבע מותה • על פי נתוני ארגון בטרם, בשנת 2025 חמישה ילדים איבדו את חייהם כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב