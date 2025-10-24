אסון בצפון: נקבע מותה של הפעוטה שנשכחה ברכב בזכרון יעקב
בת השנה וחצי הגיעה לבית החולים רמב"ם במצב אנוש - ובהמשך נקבע מותה • על פי נתוני ארגון בטרם, בשנת 2025 חמישה ילדים איבדו את חייהם כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב
1 דקות קריאה
נקבע מותה של פעוטה בת שנה וחצי שנשכחה אתמול (שישי) במשך יותר מארבע שעות ברכב סגור בזכרון יעקב.
על פי נתוני ארגון בטרם, בשנת 2025 חמישה ילדים איבדו את חייהם כתוצאה משכחה או הילכדות ברכב.
בחמש השנים האחרונות 16 ילדים איבדו את חייהם ו-45 ילדים נפגעו ופונו לקבלת טיפול רפואי בעקבות שכחה או הילכדות ברכב.
